Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat reducerea a 400 de posturi în Primăria Capitalei și comasarea a 7 instituții de evenimente. Circa 170 de angajați vor părăsi administrația în urma noii organigrame.

Primăria Capitalei arată că, potrivit OUG 7 / 2026, are obligaţia ca până la 12 aprilie să taie 30% din posturi, dintre care 20% ocupate. În caz contrar, nu mai primesc bani din cotele defalcate de la Guvern.

Suplimentar, mai trebuia pusă în aplicare legea 296/2023, care prevedea tăieri la 10% din posturi şi comasarea instituţiilor publice cu mai puţin de 50 de posturi, pe care fostul primar nu a reuşit să o pună în aplicare.

Prin noua organigramă, se diminuează peste 400 de posturi din toate direcţiile, jumătate din posturi fiind vacante. Circa 170 de salariaţi vor înceta raportul de muncă.

"Avem trei seturi de instituții care vor intra în această reorganizare, avem Primăria Capitalei și aici undeva la 170 de salariați își vor înceta raportul de muncă. Cei care vor rămâne, evident, conform legii vor fi supuși unui proces de testare, adică va fi un concurs și cine va câștiga va rămâne pe post", a declarat primarul Ciprian Ciucu în cadrul unei conferințe de presă.

Primăria precizează că se realizează o economie de aproape 20,4 de milioane de lei anual (1,6 milioane pe lună, adică 13,4% din totalul cheltuielilor de personal).

Se comasează 7 instituţii de evenimente din cadrul Subordonatelor: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Şcoala de Arte. Toate cele 7 devin Direcţia Generală de Arte şi Evenimente Urbane.

Din cele 267 de posturi, vor rămâne 155. Astfel, 112 posturi vor fi desfiinţate, iar 50 de angajaţi încetează raportul de muncă. Măsura va duce la o economie de peste 4 milioane de lei pe an.

În plus, se comasează trei instituţii din cadrul Subordonatelor, cu atribuţii în administrarea domeniului public: ALPAB, Centrul de Protecţia Plantelor, Administraţia Cimitirelor. Acestea vor deveni ADPMB –Administraţia Domeniului Public a Municipiului

Bucureşti. Din cele 771 de posturi, în urma comasării vor fi 511 posturi (260 de posturi desfiinţate, 40 angajaţi încetează raportul de muncă) iar economia la bugetul primăriei este de 3 milioane de lei pe an.

Prin noua organigramă, se fac comasări de direcţii şi se desfiinţează servicii care nu mai aveau obiect de activitate sau nu mai corespund nevoilor actuale.

Primăria arată că 772 de posturi sunt desfiinţate în acest prim pas iar dacă aceste modificări sunt aprobate în Consiliul General, vor realiza o economie anuală de 27.960.000 lei.