Primăria Capitalei se restructurează, sute de posturi dispar: Ciprian Ciucu anunță comasarea a 7 instituții

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat reducerea a 400 de posturi în Primăria Capitalei și comasarea a 7 instituții de evenimente. Circa 170 de angajați vor părăsi administrația în urma noii organigrame.

Primarul Capitalei FOTO Captură video / Facebook
Primăria Capitalei arată că, potrivit OUG 7 / 2026, are obligaţia ca până la 12 aprilie să taie 30% din posturi, dintre care 20% ocupate. În caz contrar, nu mai primesc bani din cotele defalcate de la Guvern.

Suplimentar, mai trebuia pusă în aplicare legea 296/2023, care prevedea tăieri la 10% din posturi şi comasarea instituţiilor publice cu mai puţin de 50 de posturi, pe care fostul primar nu a reuşit să o pună în aplicare.

Prin noua organigramă, se diminuează peste 400 de posturi din toate direcţiile, jumătate din posturi fiind vacante. Circa 170 de salariaţi vor înceta raportul de muncă.

"Avem trei seturi de instituții care vor intra în această reorganizare, avem Primăria Capitalei și aici undeva la 170 de salariați își vor înceta raportul de muncă. Cei care vor rămâne, evident, conform legii vor fi supuși unui proces de testare, adică va fi un concurs și cine va câștiga va rămâne pe post", a declarat primarul Ciprian Ciucu în cadrul unei conferințe de presă.

Primăria precizează că se realizează o economie de aproape 20,4 de milioane de lei anual (1,6 milioane pe lună, adică 13,4% din totalul cheltuielilor de personal).

Se comasează 7 instituţii de evenimente din cadrul Subordonatelor: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Şcoala de Arte. Toate cele 7 devin Direcţia Generală de Arte şi Evenimente Urbane.

Din cele 267 de posturi, vor rămâne 155. Astfel, 112 posturi vor fi desfiinţate, iar 50 de angajaţi încetează raportul de muncă. Măsura va duce la o economie de peste 4 milioane de lei pe an.

În plus, se comasează trei instituţii din cadrul Subordonatelor, cu atribuţii în administrarea domeniului public: ALPAB, Centrul de Protecţia Plantelor, Administraţia Cimitirelor. Acestea vor deveni ADPMB –Administraţia Domeniului Public a Municipiului

Bucureşti. Din cele 771 de posturi, în urma comasării vor fi 511 posturi (260 de posturi desfiinţate, 40 angajaţi încetează raportul de muncă) iar economia la bugetul primăriei este de 3 milioane de lei pe an.

Prin noua organigramă, se fac comasări de direcţii şi se desfiinţează servicii care nu mai aveau obiect de activitate sau nu mai corespund nevoilor actuale.

Primăria arată că 772 de posturi sunt desfiinţate în acest prim pas iar dacă aceste modificări sunt aprobate în Consiliul General, vor realiza o economie anuală de 27.960.000 lei.

Top articole

image
Washingtonul ar avea în vedere un asalt al trupelor aeropurtate şi al puşcaşilor marini asupra insulei iraniene Kharg
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei
gandul.ro
image
În inima Căii Lactee, există un nor cosmic care ar putea avea gust de zmeură și rom, ar putea fi alcoolic și foarte toxic
mediafax.ro
image
Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gesine Weber, cercetătoare la Centre for Security Studies: „Dacă Europa ar decide să susțină efortul SUA în Orientul Mijlociu, apelurile ar veni în detrimentul credibilității europene”
libertatea.ro
image
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Interviu exclusiv cu Mirabela Grădinaru, după Summitul de la Casa Albă: „Mă simt onorată că am putut reprezenta România”
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
cancan.ro
image
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă ești concediat. Cum te protejează legea și ce poți face
playtech.ro
image
Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Mare atenție la aceste simptome❗️ Primul lucru pe care trebuie sa il faci
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a dat undă verde, sunt vizați banii românilor! Decretele semnate azi de președinte
romaniatv.net
image
O dronă a explodat în Tulcea! Primele imagini video
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Mirabela Grădinaru, regulă clară pentru fiica sa: „Am anunțat-o că până la 14 ani nu”
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Miley Cyrus ;i Hannah Montana foto Profimedia jpg
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Mirabela Grădinaru, regulă clară pentru fiica sa: „Am anunțat-o că până la 14 ani nu”

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!