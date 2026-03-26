Primarul Capitalei avertizează că blocul din Rahova afectat de explozie ar putea fi demolat

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, atrage atenţia că în cazul în care nu va exista o firmă care să îşi asume punerea în siguranţă a blocului din Rahova afectat de explozie, este posibil să se treacă la demolarea acestuia.

Edilul general a declarat că înţelege că acest lucru este dificil pentru locatari, dar că au fost deja două licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant.

"Se pare că structura a fost foarte afectată, se pare că doar una-două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni. Este vorba de un anumit tip de utilaj. Am scos la licitaţie o dată, am scos la licitaţie a doua oară şi după a doua oară, când am văzut că nu s-au prezentat la licitaţie - deşi a fost o negociere fără publicare, fiind o urgenţă, i-am rugat pe fiecare în parte să participe -, ultima măsură pe care am luat-o a fost să creştem practic preţul, adică să indexăm valorile, că poate aşa o să fie motivaţi să vină la licitaţie", a spus Ciucu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB, scrie Agerpres.

El a menţionat că în cazul în care nu va exista un ofertant nici la cea de-a treia licitaţie, este posibil ca autoritatea locală să treacă "direct" la demolare şi reconstrucţie. Decizia va fi luată în urma discuţiilor cu locatarii, a mai spus el.

"Dacă vom avea pe cineva care va participa la licitaţie - şi o să aflăm într-o săptămână, maxim două -, mă voi întâlni cu oamenii şi le voi da un calendar clar, să vedem în cât timp se poate pune blocul în siguranţă. De asemenea, este important ca cei care fac cercetări în acest caz să aibă acces acolo. Dar ei nu pot intra acolo până blocul nu va fi pus în siguranţă. Dacă nu se vor mai prezenta la licitaţie, iarăşi mă voi întâlni cu oamenii şi îi voi pune în faţa unei decizii pe care trebuie să o luăm împreună, într-un mod participativ. Ce facem? Mai scoatem încă o dată la licitaţie şi amânăm momentul în care blocul să fie demolat, pentru că nu mai poţi să îl ţii - inclusiv amânăm momentul în care blocul să fie reconstruit - sau luăm decizia că, asta este, a fost o situaţie de urgenţă, nu-şi mai pot recupera bunurile? Este vorba de acte. Îi înţeleg foarte bine pe oameni. Adică, nu sunt nişte mofturi", a afirmat Ciucu.

Primarul Capitalei a discutat pe 24 martie cu edilul Sectorului 5, Vlad Popescu - Piedone, despre punerea în siguranţă a blocului din cartierul Rahova afectat de explozie anul trecut.

Imobilul trebuie pus în siguranţă, astfel încât locatarii să-şi poată recupera o parte din bunuri, dar şi având în vedere că afectează cursurile de la Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, a cărui clădire a fost avariată parţial de explozie.

"Am demarat trei licitaţii consecutive pentru lucrări de punere în siguranţă. Ce să vezi - niciun constructor din România nu vrea. Poate nu li se pare proiectul fezabil, poate le e teamă, nu ştiu. Toată lumea vorbeşte despre demolare directă, ca alternativă. Sunt şanse ca totuşi să avem o ofertă, aflăm săptămâna aceasta. Apoi, îi chemăm pe oameni la discuţii", a precizat primarul general.