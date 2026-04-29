Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE

Liberalii au început negocierile cu toți parlamentarii aleși în 2024 pe listele SOS, POT și AUR, în speranța că-i vor convinge să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Liderul PNL care coordonează operațiunea de salvare a premierului Bolojan este secretarul general al partidului, Dan Motreanu, susțin surse politice pentru Adevărul. Motreanu este unul dintre liderii PNL care vor delimitarea totală de PSD.

Liderii PSD și AUR au strâns 250 de semnături din partea parlamentarilor pentru a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ca moțiunea să treacă, e nevoie de 233 de voturi. Așadar, PSD și AUR au 17 voturi peste limita majorității. Însă de la semnătură la vot e cale lungă. Unii parlamentari se mai răzgândesc pe parcurs și nu mai votează pentru căderea guvernului.

Liberalii vor negocia cu fiecare semnatar în parte. Conducerea PNL speră să întoarcă în favoarea sa măcar câțiva parlamentari AUR, plus neafiliații, care în acest moment sunt de partea PSD. „E o misiune grea, dar nu imposibilă. Trebuie să convingem 20 de parlamentari să nu voteze moțiunea. Sigur vor mai apărea surprize de la PSD și AUR, iar noi trebuie să răzgândim măcar 10 semnatari care sunt fie neafiliați, fie în grupul PACE”, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

Liderii de grup PNL din Parlament au primit misiunea de a vorbi cu fiecare senator și deputat din tabăra adversă. Liberalii promit funcții în Parlament și în Guvern pentru cei care aleg să fie de partea lui Ilie Bolojan. De asemenea, liderii PNL de filiale vor contacta fiecare parlamentar suveranist din județele lor pentru a negocia susținerea actualului Executiv. Iar cel care coordonează, de la centru, întreaga operațiune de salvare a premierului Bolojan este Dan Motreanu, eurodeputat și secretar general al partidului.

Dan Motreanu se numără printre liderii PNL care vor o ruptură totală de PSD, susțin sursele citate. Motreanu a pledat în discuțiile interne pentru trecerea partidului în opoziție alături de Ilie Bolojan, în detrimentul variantei de a rămâne la putere alături de alt premier liberal.

După anunțul colaborării între PSD și AUR pentru depunerea unei moțiuni comune împotriva Guvernului Bolojan, prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu a declarat că acțiunea confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu. Acesta a transmis, de asemenea, că partidul nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care social-democrații votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Moţiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE împotriva Guvernului Bolojan va fi citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.