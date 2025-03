Ciolacu: „Știu că PSD s-a măcelărit cu PNL, dar actuala coaliție e singura care poate implementa ce e nevoie în România”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 28 martie, faptul că actuala coaliție de guvernare este singura care „poate asigura şi implementa tot ceea ce este nevoie în România”, iar acum are „un liant” care este Crin Antonescu.

„Dacă această coaliţie, care este o coaliţie majoritară în Parlamentul României, nu are capacitatea şi continuă să stea într-o defensivă a unor formaţiuni sau a unor indivizi care nu reprezintă nimic la nivelul Parlamentului şi continuăm să stăm într-o aşteptare, facem o greşeală gravă.

Singura coaliţie şi singura majoritate care poate asigura şi implementa tot ceea ce este nevoie în România vreau să vă spun că este în această cameră. Aritmetica este foarte clară, e o ştiinţă fixă, nu e ceva aleatoriu, şi să încercăm să facem alte exerciţii. Eu nu o să accept niciodată o alianţă cu AUR”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul a afirmat faptul că actuala coaliție „are un liant”, acela fiind Crin Antonescu.

„Ştiu că ne-am măcelărit, PSD-ul cu PNL-ul, timp de 3 luni după ce 3 ani de zile am stat spate în spate. A fost o tâmpenie ce am făcut, dar am găsit cu domnul preşedinte Bolojan şi cu dumneavoastră resursele de a depăşi şi a vedea nu interesul nostru de partid, nu interesul nostru personal, interesul şi situaţia complicată prin care trecea România.

Avem un liant, este Crin Antonescu, este şi garantul, de aceea va fi şi în continuare, şi cred că nu ne permitem să mai ratăm o asemenea şansă. Dar acest lucru se face prin implicare", a declarat Ciolacu.

Șeful Executivului s-a aflat vineri, împreună cu preşedintele interimar Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi de candidatul coaliţiei de guvernare la prezidenţiale, Crin Antonescu, la Adunarea generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.