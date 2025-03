Ce spune Bolojan despre criticile transmise de premierul Ciolacu ministrului Hurezeanu

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a explicat în contextul scandalului izbucnit în jurul ministrului Emil Hurezeanu, că astfel de critici, în public, știrbesc capacitatea de a face performanță. Declarația vine în contextul în care premierul Marcel Ciolacu a avut mai multe reacții publice critice la adresa ministrului de Externe.

„Eu nu am o experienţă de ani de zile în a administra poziţii naţionale, acesta este adevărul, dar am o experienţă, totuşi, de peste 20 de ani în administraţia locală. Din această experienţă am învăţat câte ceva. Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă, în public, nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă, nu doar lor, ca persoane, ci şi instituţiilor. Şi în general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori şi când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o. Dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a explicat preşedintele interimar Ilie Bolojan.

Potrivit președintelui interimar, „regulile de management şi de bună guvernare sunt, în general, aceleaşi”.

„Trebuie avută grijă la astfel de chestiuni, pentru că avem şi aşa destul de multe probleme. Dacă ne amputăm capacitatea de a acţiona în orice zonă, nu ştiu dacă ne ajută”, a explicat președintele interimar.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, referitor la activitatea ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, că trăim „într-o altă dinamică”, susținând că ar urma o regândire a colaborării cu SUA. Potrivit informațiilor Adevărul, este luată în considerare varianta unui emisar responsabil de relația cu SUA, ministrul urmând să rămână în funcție. Discuțiile cu privire la situația ministrului ar urma să fie purtate vineri, înaintea ședinței CSAT.

Reacția premierului a venit pe fondul amânării eliminării vizelor pentru România. Includerea în programul Visa Waiver ar fi trebuit să se aplice de la finalul lunii martie, însă acest lucru nu se va mai întâmpla.

Anterior, în februarie, premierul Marcel Ciolacu a susținut că ministrul de Externe Emil Hurezeanu „va pleca acasă” dacă mai transmite mesaje către persoane private, fiind vorba despre criticile la adresa milionarului Elon Musk. Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat atunci că mesajele postate pe reţelele sociale de miliardarul Elon Musk în sprijinul politicianului român Călin Georgescu pot fi considerate o formă de amestec în politica internă a altui stat.