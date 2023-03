Ciolacu nu exclude o candidatură la prezidențiale în tandem cu Ciucă în 2024

Șeful PSD nu exclude varianta unei candidaturi împotriva actualului premier Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024.

„E un scenariu nu exclus, dar nu simplu. In partide e putin probabil sa se accepte sa nu aiba candidat. In Partidul Social Democrat am schimbat regulile de desemnare a candidatului si e mult mai corecta abordarea noastra. Prioritatile pentru noi raman preturile”, a explicat șeful PSD privind posibilitatea candidaturii împotriva actualului premier Nicolae Ciucă la prezidenșialele din 2024.

Privind posibilitatea unei alianțe, șeful PSD a explicat că „e un scenariu discutat, e probabil”.

„Vom discuta in partidele noastre. Daca una dintre parti nu e de acord, mergem separat si vedem pe urma daca putem continua impreuna. Nu se termina pamantul la Ciuca si Ciolacu sau la Partidul Social Democrat sau PNL. Sa nu fim fatalisti! Cel mai bine pentru România a fost ca s-a facut aceasta alianta. Aduceti-va aminte de unde am plecat dupa doi ani de guvernare de dreapta, in ce criza eram. Cand vorbim de rotatie, sunt convins ca vom vorbi sa urcam si mai mult actul guvernamental”, a mai susținut Ciolacu la Digi24.

Șeful PSD a explicat și ce ar urma să se întâmple odată ce premierul Nicolae Ciucă pleacă de la conducerea Executivului. „Din cate cunosc eu, doreste sa mearga președinte al Senatului. Imi asum ce v-am spus si va spun ce am vorbit eu cu Ciuca. Nu cred ca isi doreste sa se intoarca ministru al Apararii, ar fi o debalansare a fortelor, fiindca eu sunt președintele Partidului Social Democrat, el e președintele PNL. S-ar crea un disconfort in PNL si in Partidul Social Democrat. E un scenariu aruncat pe piata, nu singurul, dar nu e unul probabil”, a mai explicat Ciolacu.

În același timp, șeful social-democrraților a declarat despre actualul premier, Nicolae Ciucă, șeful liberalilor, că este „un patriot, un om de onoare”, cu care are „multe principii comune”, susținând că prioritatea este România.