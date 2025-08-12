Titus Corlățean consideră că anunțul privind candidatura sa la șefia PSD a avut „un larg ecou în profunzimea partidului”

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat marţi, 12 august, că anunţul său cu privire la candidatura la şefia partidului a avut un ecou larg în profunzimea partidului. De asemenea, senatorul a adăugat că este „extrem de încurajator faptul că partidul reînvie”.

„E un larg ecou în profunzimea partidului şi trebuie să înţelegi istoria acestui partid. Şi am trecut prin cicluri diferite, şi prin momente dificile de criză întotdeauna partidul ăsta, în profunzimea lui, a avut resurse de reînnoire şi relansare. Şi dincolo de ceea ce poate apărea ca fiind o formă de înţelegeri între şefi, de cooperative, în congresele partidului oamenii de rând din partid au generat schimbarea. (...)

E o reacţie incredibilă din partea profunzimii, membri de partid, primari, aleşi în Parlament, oameni care au fost abandonaţi de partid, secretari de stat de bună calitate care au fost uitaţi, au fost aruncaţi”, a spus Corlăţean la Senat, potrivit Agerpres.

El a adăugat că este „extrem de încurajator faptul că partidul reînvie, devine un partid viu şi oamenii încep să se manifeste”

„Prea au fost tăcuţi, prea au fost mimetici, prea au fost aliniaţi la nişte comandamente date de şefi fără să critice sau fără să vină cu contraargumente. Asta e important, să avem această dezbatere în partid şi să înţelegem că sunt nu doar mizele interne al PSD de a redeveni partid important, dar sunt mize ale României”, a afirmat acesta.

Corlăţean a mai spus că alegerea conducerii PSD s-a făcut pe un sistem care are şi avantaje, dar şi profunde dezavantaje, acel sistem de moţiune.

„De fapt, e ca la guvern. Când prim-ministrul îşi dă demisia, toată echipa care a fost învestită, la pachet, nu pe compeţii individuale, este demisionară. La noi s-a jucat, aşa, cu statutul”, a subliniat aceasta.

Senatorul PSD a mai afirmat că funcţionarea coaliţiei de guvernare ar trebui regândită, iar regulile trebuie refăcute şi respectate.

Robert Cazanciuc: Viitorul PSD depinde de rezultatul acestui congres

Senatorul Robert Cazanciuc îl susține puternic pe Titus Corlățean în cursa pentru președinția PSD, subliniind că succesul acestuia este crucial pentru salvarea partidului. Cazanciuc avertizează că viitorul PSD depinde de rezultatul acestui congres, considerat „ultima șansă” pentru formațiunea social-democrată.

„Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi folosesc mai bine pregătirea şi experienţa în slujba ţării. Astfel, am decis să mă alătur PSD şi unei echipe care la acea vreme avea capacitatea şi calităţile de a schimba în bine drumul României, ceea ce s-a şi întâmplat.

M-a bucurat vestea că Titus Corlăţean, colegul şi prietenul meu din Senat, şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlăţean şi cred în forţa şi dorinţa sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroşi, fideli principiilor social-democrate şi cu viziuni de succes pentru România”, a scris Cazanciuc, luni, pe Facebook.