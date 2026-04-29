Tensiunile politice din România au ajuns în plenul Parlamentului European, unde europarlamentarul PSD Dan Nica a lansat critici directe la adresa lui Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), după ce acesta din urmă a comentat demersul PSD–AUR privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

În intervenția sa, Dan Nica a acuzat poziția lui Manfred Weber față de evoluțiile politice din România și a susținut că aceasta ar fi dezechilibrată în raport cu realitatea internă.

„Domnule Weber, în România, moțiunea de cenzură îl vizează pe prim-ministrul Ilie Bolojan, care s-a legat cu lanțul de caloriferul din Palatul Victoria și refuză să plece, deși i s-a retras sprijinul politic - așa cum se întâmplă în orice țară europeană”, a declarat europarlamentarul român.

Dan Nica a legat situația politică de efectele economice ale măsurilor adoptate de guvern, susținând că acestea ar fi afectat populația.

„Acest lucru se întâmplă pentru că a promovat o politică de austeritate, care a dus la sărăcirea a milioane de români, la creșterea șomajului și la o activitate economică supusă unui stres puternic în România”, a mai spus Nica, în plenul Parlamentului European.

Europarlamentarul PSD a susținut că există o majoritate a populației care respinge aceste politici și a invocat sprijinul formațiunii sale pentru această direcție. „Noi am ales să îi susținem pe cei 80% dintre români care spun că această politică trebuie să înceteze, iar decizia Partidului Social Democrat este una clară: coaliție proeuropeană sau opoziție!”, a transmis acesta.

„Domnule Weber, dumneavoastră i-ați ales pe cei 20%. Cred că greșiți”, a spus Nica, la finalul discursului.

Manfred Weber, semnal de alarmă privind stabilitatea guvernului din România

Reacția lui Dan Nica vine după ce președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a atras atenția în plenul Parlamentului European asupra situației politice din România, referindu-se la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului pro-european.

„Anul trecut poporul român a votat pentru a-și alege președintele și am fost fericit că în final candidatul AUR nu a devenit președintele României, că forțele pro-europene au luptat și au câștigat. Și a fost o luptă importantă în România. PPE și socialiștii au avut împreună mandatul de a reforma România, de a face pașii necesari împreună, cu bornele prezentate de Comisie. Ieri, socialiștii și partidul AUR împreună au prezentat o moțiune de cenzură împotriva unui guvern stabil proeuropean. Mă întreb care este raționamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern împreună cu AUR?”, a declarat Weber.

Acesta a amintit și rezultatul alegerilor din România, subliniind că forțele pro-europene au reușit să câștige în fața candidatului AUR, și a afirmat că PPE și socialiștii au avut un mandat comun de reformare a țării.