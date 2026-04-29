Simion: „Ne vedem la guvernare”. Liderul AUR confirmă discuțiile cu USR și PNL: „Ne-au cerut să îl susținem pe Bolojan”

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, 29 aprilie, că ideea unui guvern de „reconciliere națională” este „generoasă”, adăugând că partidul său ar putea susține în Parlament o astfel de formulă.

„Ne vedem la guvernare. E o idee generoasă «guvern de reconciliere națională». Putem susține din Parlament o asemenea formulă”, a spus George Simion la Gândul.

„Și eu am enunțat anul trecut o idee de a depăși fricțiunile interne și de a depăși divizarea societății românești și am susținut o astfel de idee (guvern de reconciliere națională, n.red). E o cauză și o idee generoasă de reconciliere națională și putem susține din Parlament o astfel de formulă. E ea astăzi realizabilă? Din declarațiile publice, nu.

Poate mâine va fi. Noi sperăm ca această, metaforic vorbind, înflorire a cireșului, să se concretizeze în realpolitik, în trezirea în conștiință inclusiv din partea celorlalți actor politici și care să sesizeze că țara noastră a ajuns în genunchi, în prăpastie și trebuie să facă un pas înapoi.

Nu s-a văzut acest lucru, s-au agățat cu dinții de putere, au pierdut alegerile în 2024, nu au dat semnalul că nu trebuie să guverneze. Astăzi guvernează partidul 3 și partidul 4 din România”, a declarat președintele AUR.

George Simion spune că a avut discuții cu toate partidele, inclusiv cu USR și PNL, unde s-a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a-l susține pe Ilie Bolojan. El subliniază că aceste întâlniri sunt normale, nu sunt ascunse și l-au ajutat să înțeleagă pozițiile și intențiile celorlalți lideri politici.

„Vor să își atingă niște obiective politice, de exemplu voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar”, a declarat liderul AUR.

Pe de altă parte, George Simion a criticat poziția PSD în dinamica crizei economice actuale.

Miercuri, moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE - „Întâi România” împotriva Guvernului Bolojan, semnată de 253 de parlamentari, a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile, deși PSD era la guvernare când a aprobat tăierile.

Semnatarii documentului critică dur și termenul „șobolan” folosit de premierul Bolojan în discursul public, atunci când a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.