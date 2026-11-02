Cinci parlamentari POT și S.O.S. România trec la PSD. Printre ei, și senatoarea Valentina Aldea

Cinsi senatori POT și S.O.S România și-au anunțat, luni, 2 noiembrie, în plenul Senatului, afilierea la grupul PSD.

Valentina Aldea Foto: Facebook

Astfel, Ionel Carp și Cristian Bem, aleși pe listele S.O.S. România, precum și Valentina Aldea, Liviu Sorin Robe și Robert Daniel Ghiță, aleși pe listele POT, au anunțat că se vor alătura PSD, notează Agerpres.

În septembrie, o senatoare SOS Andreea - Petronela Cîmpianu a devenit membră a grupului parlamentar al PNL.

De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Ulterior, în doar cinci luni, alți 19 parlamentari au făcut astfel de schimbări.

PNL a atras cei mai mulți aleși, respectiv 9, care au ajuns de la AUR, SOS România și POT. Șaptee dintre aceștia au venit în partid din această primăvară, când PSD vorbea deja de ieșirea de la guvernare.

Unul dintre ei este Adrian Peiu, fost senator SOS România, care în luna iunie a fost ales lider interimar al organizației PNL Ialomița.

Pe locul al doilea la transferuri se numără PSD, cu șase parlamentari atrași din POT și din partidul Dianei Șoșoacă.

Cei mai mulți dintre aceștia au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024.