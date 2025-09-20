Ce salarii încasează angajații Primăriei Capitalei. Stelian Bujduveanu: „Sunt cele mai mari din administraţia publică locală”

Stelian Bujduveanu, primar interimar al Bucureștiului, susține că angajații Primăriei Capitalei au cele mai mari salarii din administrația locală, iar veniturile șefilor din companiile municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului.

„Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei. În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018. De atunci sunt plafonate salariile. Un director în Primăria Capitalei câştigă 13.000 de lei net, între 11.000 şi 13.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.

Primarul interimar a precizat că el are o leafă de 19.000 de lei net, iar un viceprimar câștigă lunar 18.000 de lei. Comparativ, președintele României, Nicușor Dan, încasează 15.500 lei pe lună, după ce venitul său a scăzut cu aproximativ 6.000 de lei la mutarea la Palatul Cotroceni.

„Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună, iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei, inclusiv indemnizațiile”, a declarat Nicușor Dan în luna iulie.

Întrebat despre salariile șefilor companiilor municipale, Bujduveanu a explicat: „Nu. La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală. Lăsând la o parte gluma, aberaţiile astea cu creșterea salariilor în companii nu sunt justificate și doar jignesc. Dacă erai o companie profitabilă care făcea venituri pentru municipiu, total de acord, îți stabileai indicatori de performanță și primeai salariu mai mare. Dar când ai monopol pe un serviciu, nu poți să-ți crești salariul. Toți directorii și-au redus salariile. Am făcut o hotărâre de Consiliu prin care am obligat să le reducă la nivelul viceprimarului Municipiului București.”