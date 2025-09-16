Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar. Ce spun localnicii

Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența, o localitate cu 3.000 de locuitori din județul Călărași, a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. Afectată a fost inclusiv indemnizația sa.

Edilul și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a solicitat consilierilor să desființeze postul de viceprimar, dar pentru că legea nu-i permite acest lucru, Gabriel Rădulescu a continuat demersul și a dispus scăderea cu 30% a indemnizațiilor vicelui și secretarei, potrivit Digi24.ro.

„În condițiile în care primarul este prezent în instituție, vă spun clar și franc că (localitatea) nu are nevoie de viceprimar! Dimineața îmi coordonează echipa de curățenie. Dar coordonează în ceea ce trasez eu. Am reușit să reduc indemnizația primarului cu aproximativ 2.000 - 2.100. Pe a viceprimarului tot cu 30%, undeva aproape de 2.000 de lei. Și, din păcate, și a doamnei secretar cu 1.200 de lei.”, a declarat primarul comunei Independența

După reducerile operate la solicitarea primarului, viceprimarul Gabriel Tudor rămâne cu un venit de 4.500 de lei. Când a fost întrebat dacă este supărat, edilul a preferat să nu comenteze.

Unii localnici salută gestul primarului de a-și micșora salariul, în timp ce alții consideră că nu-l va afecta prea tare, grație situației materiale a socrului său, fost primar și acum fermier și om de afaceri.

„Celor care mă contestă că sunt ginerele fostului primar, le spun că sunt primar datorită fostului primar. Fără dumnealui nu știu dacă ieșeam consilier local”, a transmis edilul.