Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenții ucraineni pentru anul viitor.

„Am ordonat ca toate obligațiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate şi ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a spus el într-un mesajul video publicat marți.

Premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat anterior lui Zelenski punctele cheie ale proiectului de buget pe 2026.

„Resursele pentru aceasta sunt disponibile. În total, cheltuielile destinate educaţiei pentru 2026 vor creşte cu 66 de miliarde de grivne (1,35 miliarde de euro)”, a declarat Zelenski, potrivit Agerpres.

O creştere a cheltuielilor este planificată şi pentru sistemul medical.

Cu o zi înainte, guvernul ucrainean a finalizat proiectul de buget pentru anul 2026. Acesta prevede un deficit de 18,4% din produsul intern brut, adică aproximativ 40,5 miliarde de euro (48 de miliarde de dolari).

Cheltuielile sunt prevăzute să crească cu aproximativ 8,5 miliarde de euro.

Pentru apărare, sunt prevăzute în plus aproape 3,5 miliarde de euro, iar pentru creşterea pensiilor, se vor aloca suplimentar peste 2,5 miliarde de euro.

Kievul se așteaptă la finanțări externe de aproape 43 de miliarde de euro, adică 43% din buget.

Potrivit unor surse ucrainene, peste 122 de miliarde de euro în ajutoare şi împrumuturi externe au fost folosite de Kiev de la începutul războiului lansat de Rusia în 2022 pentru finanțarea cheltuielilor bugetare.