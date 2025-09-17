search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenții ucraineni pentru anul viitor.

Profesor în sala de clasă FOTO: Arhivă
Profesor în sala de clasă FOTO: Arhivă

„Am ordonat ca toate obligațiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate şi ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a spus el într-un mesajul video publicat marți.

Premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat anterior lui Zelenski punctele cheie ale proiectului de buget pe 2026.

„Resursele pentru aceasta sunt disponibile. În total, cheltuielile destinate educaţiei pentru 2026 vor creşte cu 66 de miliarde de grivne (1,35 miliarde de euro)”, a declarat Zelenski, potrivit Agerpres. 

O creştere a cheltuielilor este planificată şi pentru sistemul medical.

Cu o zi înainte, guvernul ucrainean a finalizat proiectul de buget pentru anul 2026. Acesta prevede un deficit de 18,4% din produsul intern brut, adică aproximativ 40,5 miliarde de euro (48 de miliarde de dolari).

Cheltuielile sunt prevăzute să crească cu aproximativ 8,5 miliarde de euro.

Pentru apărare, sunt prevăzute în plus aproape 3,5 miliarde de euro, iar pentru creşterea pensiilor, se vor aloca suplimentar peste 2,5 miliarde de euro.

Kievul se așteaptă la finanțări externe de aproape 43 de miliarde de euro, adică 43% din buget.

Potrivit unor surse ucrainene, peste 122 de miliarde de euro în ajutoare şi împrumuturi externe au fost folosite de Kiev de la începutul războiului lansat de Rusia în 2022 pentru finanțarea cheltuielilor bugetare.   

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați
gandul.ro
image
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
mediafax.ro
image
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
fanatik.ro
image
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
libertatea.ro
image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Suplimentul la succesiune, în 2025. Rolul lui şi unde se face
playtech.ro
image
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Ședințe pe bandă rulantă în coaliție privind reforma administrație publice! Bolojan vrea să taie 10% din posturi, dar PSD și UDMR se opun
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Toamna 2025: Zodiile care vor avea surprize în dragoste și carieră
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime