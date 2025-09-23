Criză în coaliție: Nicușor Dan îi cheamă pe lideri pentru discuții decisive. Se joacă soarta Guvernului Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat marți, 23 septembrie 2025, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor interne și al unei posibile crize politice.

Administraţia Prezidenţială anunţă, marţi dimineaţă, că preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, de la ora 11.00, cu liderii coaliţiei de guvernare.

Discuțiile au loc înaintea întâlnirii programate tot marți, la ora 13:00, între liderii partidelor din coaliție, și cu doar 24 de ore înaintea deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților.

Principalele teme de discuție includ prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, reforma administrației locale, pachetul de reforme privind pensiile speciale și stabilirea candidatului comun la Primăria Capitalei.

De asemenea, decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților ar putea influența stabilitatea Guvernului, premierul Ilie Bolojan afirmând că nu poate rămâne în funcție dacă legea este declarată neconstituțională.

Tensiunile au escaladat în coaliție din cauza reformelor propuse de Bolojan, inclusiv reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală.

Reamtim că președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), joi, 25 septembrie.

Pe agendă este trecută stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor în cazul sistemelor de aeronave fără pilot, precum și stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni”, a informat Administrația Prezidențială.