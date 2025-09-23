„Ne așteaptă o iarnă grea”. Avertismentul transmis românilor de Kelemen Hunor: „Nu avem voie să minţim”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a tras un semnal de alarmă privind dificultățile economice cu care se vor confrunta românii în această iarnă.

Într-un interviu acordat Euronews România, Hunor a subliniat că politicienii nu au voie să mintă în legătură cu realitatea economică.

„Ne așteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să mințim. Și atunci trebuie să protejez populația”, a declarat Hunor, adăugând că propune prelungirea, de la 1 octombrie, pentru încă șase luni, a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Liderul UDMR a mai avertizat că inflația ar putea depăși 10,45% în luna următoare, atingând aproape 11% în termeni generali, în timp ce la unele servicii creșterile de preț ar putea fi și mai mari.

Hunor a insistat că măsurile propuse sunt necesare pentru a proteja populația și pentru a gestiona cu responsabilitate provocările economice care urmează.