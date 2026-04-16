Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Ce dezvăluie profilurile românilor care au încredere în George Simion, Nicușor Dan, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu

Ștefan Ștefureac atrage atenţia asupra profilurile românilor care declară că au încredere în George Simion, Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, în contextul politic tensionat, marcat de discuții privind stabilitatea coaliției de guvernare.

Nicuşor Dan, pe locul 2 în topul încrederii românilor, după George Simion. FOTO: colaj/Facebook

Sociologul Remus Ștefureac a atras atenția, într-o postare publicată joi, 16 aprilie, pe Facebook asupra datelor unui sondaj INSCOP Research realizat în luna martie, care arată nu doar cum se distribuie încrederea în principalele figuri politice din România, ci și care este profilul susținătorilor fiecăruia dintre ei.

Demersul său vine într-un context politic tensionat, în care sunt discutate diferite scenarii privind ruperea coaliției de guvernare, pornind de la o posibilă ieșire a PSD de la guvernare, până la debarcarea premierului Ilie Bolojan şi alianțe politice greu de imaginat.

„Care este profilul românilor care au încredere în președintele Nicușor Dan, în premierul Ilie Bolojan, în președintele PSD Sorin Grindeanu și în președintele AUR George Simion?

În contextul celei mai inoportune furtuni politice prognozate începând de luni, 20 aprilie, cu risc de turbulente economice severe pe întreg teritoriul patriei, aceste date sociologice pot fi niște repere utile pentru mai multă claritate si pentru orientarea acțiunilor urgente de prevenție și salvare…”, a scris Remus Ştefureac joi, 16 aprilie.

Sondajul INSCOP Research realizat în luna martie arată că George Simion se află pe primul loc în clasamentul încrederii românilor, cu 34,3%. În top urmează președintele Nicușor Dan, cu 27,6%, și premierul Ilie Bolojan, cu 25,1%, în timp ce Sorin Grindeanu se situează la 12%.

George Simion, 34,3%

Profilul celor care declară că au încredere în George Simion este caracterizat de o pondere ridicată a persoanelor cu educație primară (50%), urmate de persoane cu studii medii (35%) și studii superioare (13%). Din punctul de vedere al vârstei, cele mai mari procente se regăsesc în segmentele 30–44 de ani (46%) și 45–59 de ani (38%), iar tinerii de 18–29 de ani reprezintă 34%. Cea mai scăzută încredere apare în rândul persoanelor de peste 60 de ani (23%).

Geografic, sprijinul este concentrat în mediul rural, orașe mici și diaspora.

Din punct de vedere al ocupației, susținerea vine atât din sectorul privat, cât și din sectorul public.

Nicușor Dan, 27,6%

Profilul celor care declară încredere în președintele Nicușor Dan este asociat în principal cu un nivel ridicat de educație și cu mediul urban, ceea ce indică o concentrare a susținerii în rândul populației din orașe și al persoanelor cu pregătire superioară.

Peste jumătate dintre aceștia au studii superioare (54%), cel mai ridicat procent înregistrat în rândul tuturor liderilor analizați în sondaj.

Totodată, segmentul de vârstă 18–29 de ani are o pondere semnificativă, reprezentând 38% din totalul celor care declară încredere în Nicușor Dan, ceea ce evidențiază o prezență importantă a tinerilor în această categorie de electorat.

Geografic, sprijinul provine în special din București și din orașele mari.

Din punct de vedere profesional, predomină angajații din mediul privat.

Politic, susținerea este asociată mai ales cu simpatizanți USR și PNL.

Ilie Bolojan, 25,1%

Ilie Bolojan înregistrează un nivel de încredere de 25,1% în sondajul INSCOP. Profilul celor care declară încredere în el este caracterizat de un nivel ridicat de educație, 52% dintre aceștia având studii superioare.

Din punct de vedere al vârstei, sprijinul este mai pronunțat în rândul persoanelor cuprinse între 30-44 de ani și 45-65 de ani, ceea ce indică o susținere concentrată în segmentele active ale populației.

Geografic, distribuția este relativ echilibrată, cu 32% dintre susținători în București și orașele mari, 32% în orașele mici și 20% în mediul rural.

Din perspectivă politică, Bolojan atrage atât electoratul tradițional al PNL, cât și o parte a alegătorilor de centru-dreapta care valorizează stabilitatea și eficiența administrativă.

Sorin Grindeanu, 12%

Sorin Grindeanu are un nivel de încredere de 12%, cel mai redus dintre liderii din coaliția de guvernare.

Profilul celor care declară încredere în el este format în principal din persoane cu studii medii (14%) și studii primare (12%), în timp ce doar 7% dintre aceștia au studii superioare.

Cel mai ridicat nivel de încredere se înregistrează în rândul persoanelor de peste 60 de ani (22%), ceea ce indică o susținere mai puternică în segmentul de vârstă înaintată.

Din punct de vedere geografic, sprijinul este concentrat în special în urbanul mic și mediul rural şi mai puțin în București, ceea ce arată o distribuție mai degrabă orientată spre zonele cu populație mai puțin urbanizată.

Din perspectivă politică, baza de susținere este formată în principal din electoratul fidel PSD, caracterizat printr-o orientare către continuitate și politici sociale, cu un comportament electoral relativ stabil în timp.

