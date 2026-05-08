Criza politică de la București, în presa ucraineană: „România ar putea deveni un nou Viktor Orbán pentru UE”

Publicaţia ucraineană European Pravda analizează criza politică din România şi avertizează că o eventuală venire la putere a partidului AUR ar putea schimba radical relaţiile dintre Bucureşti şi Kiev, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia.

Presa ucraineană avertizează asupra ascensiunii AUR. FOTO Inquam Photos / George Călin

În analiza publicată după începerea consultărilor pentru formarea unei noi coaliţii de guvernare la Bucureşti, jurnaliştii ucraineni susţin că România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice din ultimii ani.

Criza s-a accentuat după ce Parlamentul României a demis guvernul pro-european şi favorabil Ucrainei condus de Ilie Bolojan.

Publicaţia remarcă faptul că moţiunea de cenzură a fost iniţiată chiar de Partidul Social Democrat, formaţiune aflată până atunci în coaliţia de guvernare şi considerată cea mai mare forţă parlamentară din România.

„Cel mai periculos scenariu pentru Ucraina”

În analiza citată, expertul în politică românească Serhii Herasymchuk afirmă că principalul risc pentru Ucraina îl reprezintă organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Potrivit acestuia, AUR ar avea şanse foarte mari să câştige scrutinul, în condiţiile în care partidul este creditat în prezent cu aproximativ 34% din intenţiile de vot.

„Cel mai critic scenariu pentru Ucraina ar fi alegerile parlamentare anticipate din România, deoarece AUR ar avea șanse foarte mari să le câștige”, notează European Pravda.

Conform legislaţiei româneşti, parlamentarii au la dispoziţie două încercări şi două luni pentru a forma o majoritate parlamentară şi a desemna un nou prim-ministru.

Analistul ucrainean avertizează că, dacă AUR va deveni cea mai mare forţă parlamentară, influenţa formaţiunii va creşte considerabil.

În acest context, unul dintre partidele tradiţionale ar putea decide să renunţe la refuzul de a colabora cu extrema dreaptă şi să intre într-o coaliţie cu AUR.

„Sfârşitul sprijinului României pentru Ucraina”

Potrivit publicaţiei ucrainene, venirea AUR la putere ar avea consecinţe directe asupra relaţiilor dintre România şi Ucraina.

„Asta ar însemna sfârșitul sprijinului României pentru Ucraina. Reprezentanții AUR au promis în repetate rânduri exact acest lucru”, se arată în analiză.

European Pravda avertizează că România ar putea începe să blocheze sau să negocieze dur la nivel european fiecare nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, asumând un rol similar celui avut de Viktor Orbán în ultimii ani.

De asemenea, publicaţia susţine că ar putea reapărea tensiuni legate de problema minorităţilor naţionale, subiect pe care guvernele româneşti l-au evitat în mare parte în relaţia cu Kievul.

Analiza mai arată că o eventuală guvernare AUR ar afecta şi cooperarea regională dintre România, Ucraina şi Republica Moldova, în special formatul trilateral cunoscut drept „Triunghiul de la Odesa”, folosit pentru proiecte comune în domeniul energiei şi infrastructurii.

„Pentru AUR, Ucraina este considerată ostilă, iar Moldova nici măcar nu este văzută ca un stat cu adevărat independent”, notează European Pravda.

Nicuşor Dan încearcă refacerea coaliţiei pro-europene

Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu va permite formarea unei coaliţii anti-europene, argumentând că direcţia pro-occidentală a ţării este prevăzută în Constituţie, iar el este garantul acesteia.

Potrivit publicaţiei ucrainene, declaraţiile lui Nicuşor Dan sunt explicabile în contextul în care acesta a ajuns la conducerea statului pe fondul unui puternic val pro-european şi încearcă acum să refacă majoritatea fără AUR..

Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Unul dintre cei mai mari prădători sexuali din România s-a sinucis în pușcărie. Pedofilul își abuzase toată familia
gandul.ro
image
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
mediafax.ro
image
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
fanatik.ro
image
Se refac jocurile la conducerea Petrom, după dezvăluirile Libertatea: Viitorul șef al companiei va fi din nou un român, cine este luat în calcul
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
digisport.ro
image
Cum arată viața lui Andrei Aradits de când a divorțat: „A avut un impact pozitiv asupra bugetului”
click.ro
image
Surse: Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan, la Cotroceni, că face alianța cu USR, REPER și Forța Dreptei. Ce a făcut Președintele
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Agresorii nu îşi amintesc motivul
observatornews.ro
image
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
cancan.ro
image
Pensionar cu 1.200 lei pensie NU a primit ajutorul de 500 lei. De ce? În ce zi intră pensia pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Sunt obligați taximetriștii și șoferii de ridesharing să aibă scaun pentru copii în mașină? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană, chiar cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
digisport.ro
image
Cele două zodii pentru care luna IUNIE înseamnă un nou început. Ce transformări majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Maia Sandu în prim-plan, Nicușor Dan doar o umbră a politicii externe ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație! Ce au discutat Nicușor Dan și Bolojan la Cotroceni EXCLUSIV
romaniatv.net
image
Pace în Ucraina de la miezul nopții. Putin se pregătește să sărbătorească Ziua Victoriei
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Noroc și belșug pentru patru zodii. Finalul lunii mai va fi memorabil pentru ele
click.ro
image
Soția chirurg cardiovascular a lui Mihai Albu, în echipa de transplant de inimă: „Sunt mândru că salvează vieți!” Ce ravagii face colesterolul „rău” în organism?
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
