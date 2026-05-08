Criza politică de la București, în presa ucraineană: „România ar putea deveni un nou Viktor Orbán pentru UE”

Publicaţia ucraineană European Pravda analizează criza politică din România şi avertizează că o eventuală venire la putere a partidului AUR ar putea schimba radical relaţiile dintre Bucureşti şi Kiev, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia.

În analiza publicată după începerea consultărilor pentru formarea unei noi coaliţii de guvernare la Bucureşti, jurnaliştii ucraineni susţin că România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice din ultimii ani.

Criza s-a accentuat după ce Parlamentul României a demis guvernul pro-european şi favorabil Ucrainei condus de Ilie Bolojan.

Publicaţia remarcă faptul că moţiunea de cenzură a fost iniţiată chiar de Partidul Social Democrat, formaţiune aflată până atunci în coaliţia de guvernare şi considerată cea mai mare forţă parlamentară din România.

„Cel mai periculos scenariu pentru Ucraina”

În analiza citată, expertul în politică românească Serhii Herasymchuk afirmă că principalul risc pentru Ucraina îl reprezintă organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Potrivit acestuia, AUR ar avea şanse foarte mari să câştige scrutinul, în condiţiile în care partidul este creditat în prezent cu aproximativ 34% din intenţiile de vot.

„Cel mai critic scenariu pentru Ucraina ar fi alegerile parlamentare anticipate din România, deoarece AUR ar avea șanse foarte mari să le câștige”, notează European Pravda.

Conform legislaţiei româneşti, parlamentarii au la dispoziţie două încercări şi două luni pentru a forma o majoritate parlamentară şi a desemna un nou prim-ministru.

Analistul ucrainean avertizează că, dacă AUR va deveni cea mai mare forţă parlamentară, influenţa formaţiunii va creşte considerabil.

În acest context, unul dintre partidele tradiţionale ar putea decide să renunţe la refuzul de a colabora cu extrema dreaptă şi să intre într-o coaliţie cu AUR.

„Sfârşitul sprijinului României pentru Ucraina”

Potrivit publicaţiei ucrainene, venirea AUR la putere ar avea consecinţe directe asupra relaţiilor dintre România şi Ucraina.

„Asta ar însemna sfârșitul sprijinului României pentru Ucraina. Reprezentanții AUR au promis în repetate rânduri exact acest lucru”, se arată în analiză.

European Pravda avertizează că România ar putea începe să blocheze sau să negocieze dur la nivel european fiecare nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, asumând un rol similar celui avut de Viktor Orbán în ultimii ani.

De asemenea, publicaţia susţine că ar putea reapărea tensiuni legate de problema minorităţilor naţionale, subiect pe care guvernele româneşti l-au evitat în mare parte în relaţia cu Kievul.

Analiza mai arată că o eventuală guvernare AUR ar afecta şi cooperarea regională dintre România, Ucraina şi Republica Moldova, în special formatul trilateral cunoscut drept „Triunghiul de la Odesa”, folosit pentru proiecte comune în domeniul energiei şi infrastructurii.

„Pentru AUR, Ucraina este considerată ostilă, iar Moldova nici măcar nu este văzută ca un stat cu adevărat independent”, notează European Pravda.

Nicuşor Dan încearcă refacerea coaliţiei pro-europene

Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu va permite formarea unei coaliţii anti-europene, argumentând că direcţia pro-occidentală a ţării este prevăzută în Constituţie, iar el este garantul acesteia.

Potrivit publicaţiei ucrainene, declaraţiile lui Nicuşor Dan sunt explicabile în contextul în care acesta a ajuns la conducerea statului pe fondul unui puternic val pro-european şi încearcă acum să refacă majoritatea fără AUR..