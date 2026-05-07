Dominic Fritz dezvăluie ce i-a spus lui Nicușor Dan la consultări: „Nu mai putem guverna cu PSD. Au închis calea europeană de a guverna”

Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit joi seară despre discuțiile purtate în cursul zilei cu președintele Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii informale de la Cotroceni, inițiate de șeful statului pentru identificarea unei formule de guvernare.

Liderul USR a explicat la Digi 24 că i-a prezentat șefului statului motivele pentru care formațiunea sa consideră imposibilă continuarea guvernării alături de PSD, acuzându-i pe social-democrați că „au închis calea europeană de a guverna”.

Întrebat cum l-a găsit pe președinte la discuțiile de miercuri, Fritz a răspuns:

„Bineînțeles că președintele este preocupat de ce se întâmplă”.

Președintele USR a adăugat că i-a transmis șefului statului argumentele USR privind ruptura de PSD:

„Ce i-am transmis sunt motivele pentru care credem că nu mai putem guverna cu PSD. Nu dintr-un moft, orgoliu, ci pentru că PSD a închis calea europeană de a guverna. Eu presupun că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi, după această rundă de consultări informale”.

Dominic Fritz a precizat că poziția USR nu a fost o surpriză pentru Nicușor Dan:

„Nu cred că l-am surprins, pentru că USR a votat asta și înainte de moțiune. Toată lumea știe că e un partid consecvent, ținem la principiile noastre și nu cred că a fost o surpriză pentru președinte”, a spus liderul USR.

Critici la adresa AUR

Fritz a comentat și atacurile lansate de George Simion la adresa președintelui:

„E ridicol. Atacurile la președinte ale lui George Simion arată jocul cinic al AUR, pentru că se dă o forță antisistem, dar votează o moțiune cu PSD, partidul care a corupt această țară. Cred că foarte mulți votanți ai AUR sunt dezamăgiți de prietenia PSD-AUR”.

„Mingea este în curtea PSD”

Liderul USR a avertizat că actuala criză politică nu se va rezolva rapid și a criticat PSD pentru modul în care gestionează situația:

„ PSD speră că ne poate păcăli încă o dată și această naivitate, acest cinism ne constă foarte scump și nu cred că această criză se va închide foarte repede (...). Am avertizat nu faceți acest pas, nu mai există cale de întoarcere. Dar nu plecăm nicăieri. Vom veni cu soluții pentru România, cu inițiative de legi comune în Parlament. (...) Dar cine va guverna. Mingea este în curtea PSD”.