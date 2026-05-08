AUR îi răspunde lui Nicușor Dan după excluderea de la consultări. Petrișor Peiu dezvăluie condițiile pentru intrarea la guvernare

AUR condiționează participarea la guvernare de obținerea funcției de prim-ministru, respectiv de implementarea unui pachet de măsuri economice, printre care se numără reducerea TVA și a impozitului pe dividende, creșterea pragului de impozitare pentru microîntreprinderi, respectiv oprirea procesului de decarbonizare asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, într-un interviu acordat pentru „Adevărul”.

AUR respinge varianta de a susține un guvern minoritar sau tehnocrat, spune Petrișor Peiu. Întrebat dacă în cadrul consultărilor oficiale la Palatul Cotroceni AUR îl va propune pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, Peiu a refuzat să ofere un răspuns, subliniind că partidul nu a luat încă o decizie în această privință.

Adevărul: Înainte de toate aș vrea să lămurim povestea acțiunilor pe care le dețineți la diverse companii listate la BVB. Cum ați început și cum ați reușit să acumulați un asemenea capital?

Petrișor Peiu: Păi, cum am început? Am deschis un cont la o companie de brokeraj și am început să dau ordine de cumpărare. Cum să... Am împrumutat niște bani. Cum face toată lumea. Iar în privința reușitei, nu cred că am eu o reușită așa excepțională în raport cu restul investitorilor de la bursă. Cred că toți se bucură cam de aceleași ordine de mărime ale câștigului, de cam douăzeci-treizeci de ori, dacă nu mai mult. A crescut valoarea portofoliului.

Spuneați că ați început undeva pe la începutul anilor 2000, dacă nu mă înșel.

Cam în jur de 2003-2004, nu mai știu exact.

Dar cum ați reușit să faceți totuși rost de 50.000 de dolari, care la vremea respectivă era o sumă considerabilă?

Am împrumutat. Nici eu n-aveam. Nu cred că aveam mai mult de 10.000.

AUR a votat alături de PSD un proiect de lege prin care se interzice, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acțiuni ale companiilor de stat aflate pe profit, criticând metoda de listare ABB. Totuși, dacă viitorul guvern se răzgândește și listează respectivele companii prin metoda IPO, ați fi dispus să cumpărați acțiuni la aceste companii?

În primul rând, ar trebui să lămurim termenii. E vorba de disputa aia cu ABB și cu IPO. Este o dispută care nu are sens, pentru că vorbim de companii listate deja la bursă și nu are legătură cu proiectul de lege la care vă referiți.

Eu am făcut un proiect de lege în nume personal și ceilalți colegi de partid l-au semnat care este mai amplu. Dar proiectul de lege la care vă referiți, trecut cu voturile noastre, pentru că inițiatorii de la PSD au acceptat amendamentele mele, schimbă total interdicția. Adică nu mai vorbim de interdicția de vânzare. Vorbim de faptul că statul nu mai poate să vândă acțiuni.

În schimb, companiile pot să emită acțiuni care să fie vândute pe bursă și să se capitalizeze. Diferența între ceea ce spun eu și ce spune Guvernul, dacă vorbim de ofertă publică inițială sau de ofertă publică secundară, adică excludem cu desăvârșire acel ABB, care e oricum o prostie în limba engleză; noi avem un termen în limba română pentru asta. Dar dacă vorbim de așa-numita listare, cum i se spune în mod eronat, diferența între noi și Guvern este că Guvernul vrea să vândă acțiuni pe care le are la companii și să ia banii la Guvern.

În vreme ce noi spunem că trebuie ca firma să facă majorare de capital, să emită acțiuni noi, iar banii să rămână la companie, ca să se poată face proiectele care trebuie făcute, nu să stai la bunăvoința Guvernului dacă faci sau nu exploatarea din Marea Neagră la timp, dacă închizi inelul de patru sute de kilovolți la timp, dacă cumperi Azomureș. Nu trebuie să stai la bunăvoința Guvernului. Ai majorări de capital, ai propriul capital, te duci și îți faci proiectele. Asta e diferența.

Noi refuzăm termenul de guvern minoritar

Ați demis guvernul alături de PSD. Ar fi AUR dispus în acest moment să guverneze alături de social-democrați?

Noi am spus foarte clar că, deocamdată, președintele Nicușor Dan ne-a exclus din procesul de formare a noului Executiv. Dar dacă se răzgândește vreodată, noi am spus că vom participa la un Executiv numai în măsura în care vom avea instrumentele pentru a schimba cursul politicii actualului Guvern.

Noi am depus o moțiune de cenzură pentru că actualul Guvern are o politică ce a dus țara în criză economică și vrem să putem aplica alte politici decât cele duse de actualul Guvern. Și atunci principala garanție că putem să facem acest lucru ar fi să avem primul-ministru. Dar condiția pe care o punem nu se reduce doar la asta, ci dorim să avem înțelegerea unei posibile coaliții privind câteva aspecte esențiale de politică economică.

Puteți să enumerați câteva?

Pot enumera câteva. Le-am tot prezentat peste tot. E vorba de revenirea la cotele TVA de 19% standard și 9% redusă, de scăderea impozitului pe dividende la 8%, de generalizarea treptată a taxării inverse, de creșterea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro și de contabilitate și fiscalitate simplificate pentru microîntreprinderi. De oprirea decarbonizării.

Se discută în acest moment despre scenariul unui guvern minoritar. Ați avut discuții cu PSD pentru susținerea unui asemenea cabinet?

Noi refuzăm termenul de guvern minoritar. Nu există guvern minoritar. Un guvern, pentru a fi guvern, trebuie să fie învestit în Parlament, deci să ia votul majorității parlamentare, minim 233 de voturi. Cum poate fi un guvern minoritar dacă are majoritatea voturilor în Parlament? Nu este o noțiune acceptabilă și, în niciun caz, nu vom vota vreodată vreun guvern din care nu facem parte.

Dar varianta unui guvern tehnocrat care să gestioneze treburile țării o vedeți viabilă?

Păi, ce înseamnă guvern tehnocrat? Cum poate fi tehnocrat un guvern, odată ce are voturile unor partide în Parlament?

Există în acest moment scenariul în care partidele nu se pun de acord să fie instalat un guvern care să gestioneze activitatea curentă a țării.

Sunt niște exprimări care nu au legătură cu realitatea. Cum poate să fie un guvern tehnocrat, repet, în momentul în care este votat de niște partide care au programe politice clare? Orice guvern care este votat în Parlament are o nuanță politică, o culoare politică. Când sunt mai multe partide care îl sprijină, e altceva.

Fără doar și poate, președintele Nicușor Dan vă va invita la Palatul Cotroceni în momentul în care va declanșa consultări formale. Este Călin Georgescu o variantă pentru funcția de prim-ministru?

În momentul în care vom fi invitați, dacă vom fi invitați și dacă se respectă procedurile constituționale, vom avea o decizie în interiorul partidului privind eventualele propuneri pe care le vom face președintelui Nicușor Dan, decizie care va fi anunțată public. Deocamdată nu este luată nicio decizie.