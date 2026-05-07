USR și PNL își unesc acțiunile. Declarațiile lui Dominic Fritz: „Mergem la Cotroceni cu idei clare”

Dominic Fritz, președintele USR, a explicat joi seară ce presupune „angajamentul” anunțat împreună cu PNL, prin care cele două partide spun că își vor coordona acțiunile în fața crizei politice generate de PSD.

Liderul USR a explicat la Digi 24 că această coordonare va funcționa atât în Parlament, cât și în perspectiva consultărilor de la Cotroceni, după moțiunea de cenzură.

Dominic Fritz a subliniat că PNL și USR formează împreună cea mai mare forță parlamentară și că vor acționa unitar în fața inițiativelor PSD și AUR.

„Înseamnă că PNL şi USR, împreună, sunt cea mai mare facțiune din Parlament şi au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună”, a declarat Fritz.

Președintele USR a precizat că cele două partide vor formula „răspunsuri împreună” la acțiunile PSD și AUR din Legislativ, însă nu vor merge cu o delegație comună la consultările de la Cotroceni. În schimb, pozițiile exprimate acolo vor fi aliniate în prealabil.

„Nu mergem la Cotroceni ca să povestim așa, din burtă, ci mergem cu idei clare și asumate, pe care le spunem şi în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre şi ne informăm reciproc despre asta. Nu mergem cu delegații comune, pentru că este decizia președintelui pe cine şi în ce ordine invită, dar la Cotroceni nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc”, a detaliat liderul USR

Dominic Fritz a adăugat că această apropiere între PNL și USR răspunde unei așteptări publice:

„Cred că pentru ţară este direcția bună. Mulți oameni au spus că vor să ne aliniem, să luptăm împreună, ca lucrurile să se schimbe în această ţară”.

El a insistat că este nevoie de o astfel de coordonare pentru a contracara ceea ce numește „sistemul corupt” construit de PSD în ultimele decenii.