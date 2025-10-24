Grindeanu anunță „un dialog constructiv” pe tema pensiilor speciale: „Este singura cale prin care poți obține rezultate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut vineri, 24 octombrie, la Parlament, un dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție pe tema proiectului care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.

„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție. Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională”, a anunțat șeful interimar al PSD.

La întâlnirea organizată de șeful PSD au participat președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președinta Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorul General, Alex Florența. De asemenea, în discuții au fost implicați și ministrul Justiției, Radu Marinescu, a ministrul Muncii, Florin Manole și a vicepremierul Marian Neacșu.

„Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile. Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție. Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Întânirea organizată de președintele interimar al PSD, Soin Grindeanu, vine în contextul în care Grindeanu a afirmat recent că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect pentru schimbarea condițiilor de pensionare ale magistraţilor, fără consultări cu actorii din domeniu sau fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan dorește reluarea proiectului cât mai rapid, dând de înțeles că reglementarea s-ar putea să nu se oprească doar la magistrați. „Imediat ce CCR își va motiva această decizie trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen în așa fel încât să fim în situația în care să facem o lege. Dar nu orice lege. De ce e important acest aspect? Ca țara asta să meargă bine, ca să avem mai mulți bani la buget, noi nu putem colecta mai mulți bani decât produc oamenii care lucrează. Noi suntem în Europa penultima țară ca număr de populație activă, angajată în economie.

Trebuie să limităm pensionările anticipate. Un Guvern care nu reușește să treacă această măsură, a fost strigător la cer, cu majorări de salarii în cascadă, s-au câștigat drepturi salariale de peste 2 miliarde de euro în procese”.