search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Câţi bani a dat România Ucrainei? Bolojan îl contrazice pe Ciolacu

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a contrazis public estimările fostului său predecesor, Marcel Ciolacu, privind costurile suportate de România din cauza războiului din Ucraina, declarând că cifrele reale sunt mult mai mici.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre sprijinul financiar acordat Ucrainei FOTO: Facebook
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre sprijinul financiar acordat Ucrainei FOTO: Facebook

România a acordat Ucrainei sprijin financiar de aproximativ 1,5 miliarde de euro, echivalentul a 0,2% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan, contrazicând astfel afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu, care susținea că războiul din Ucraina ar fi costat România între 2 și 3% din PIB.

În septembrie, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a prezentat un raport potrivit căruia sprijinul acordat de România Ucrainei se ridică la circa 1,5 miliarde de euro. Această sumă reprezintă în jur de 0,2% din produsul intern brut.

Declarațiile lui Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmase anterior că războiul din Ucraina a avut un cost direct și indirect pentru România între 2 și 3% din PIB. 

Replica lui Ilie Bolojan

Întrebat despre cifrele reale, actualul premier Ilie Bolojan a precizat: „Asta este ponderea noastră ca PIB”, a declarat Bolojan la Antena 3 CNN, confirmând astfel datele prezentate de Dăianu.

Întrebat pe ce s-a bazat Ciolacu când a avansat cifre de zece ori mai mari, Bolojan a evitat să comenteze: „Vă rog să-l întrebaţi pe dânsul, să explice ceea ce a vrut să spună, pentru că, fiind premierul României, poate ştia anumite lucruri”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
fanatik.ro
image
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
libertatea.ro
image
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
Cum își 'negociază' Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Alertă alimentară în România! Un condiment retras de la rafturi
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!