Câţi bani a dat România Ucrainei? Bolojan îl contrazice pe Ciolacu

Premierul Ilie Bolojan a contrazis public estimările fostului său predecesor, Marcel Ciolacu, privind costurile suportate de România din cauza războiului din Ucraina, declarând că cifrele reale sunt mult mai mici.

România a acordat Ucrainei sprijin financiar de aproximativ 1,5 miliarde de euro, echivalentul a 0,2% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan, contrazicând astfel afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu, care susținea că războiul din Ucraina ar fi costat România între 2 și 3% din PIB.

În septembrie, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a prezentat un raport potrivit căruia sprijinul acordat de România Ucrainei se ridică la circa 1,5 miliarde de euro. Această sumă reprezintă în jur de 0,2% din produsul intern brut.

Declarațiile lui Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmase anterior că războiul din Ucraina a avut un cost direct și indirect pentru România între 2 și 3% din PIB.

Replica lui Ilie Bolojan

Întrebat despre cifrele reale, actualul premier Ilie Bolojan a precizat: „Asta este ponderea noastră ca PIB”, a declarat Bolojan la Antena 3 CNN, confirmând astfel datele prezentate de Dăianu.

Întrebat pe ce s-a bazat Ciolacu când a avansat cifre de zece ori mai mari, Bolojan a evitat să comenteze: „Vă rog să-l întrebaţi pe dânsul, să explice ceea ce a vrut să spună, pentru că, fiind premierul României, poate ştia anumite lucruri”.