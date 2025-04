Ce se întâmplă cu sistemul Patriot donat Ucrainei de către România. Marcel Ciolacu: „Ne vine un model nou”

Premierul Marcel Ciolacu a precizat, chestionat de jurnaliști, că sistemul Patriot care trebuie să îl înlocuiască pe cel donat Ucrainei a fost plătit.

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat cu privire la sistemul Patriot pe care trebuie să îl primească România în schimbul celui donat Ucrainei.

De unde vin banii pentru sistemul donat

România a decis anul trecut donarea unui sistem Patriot pentru Ucraina, care a și fost livrat în octombrie 2024. Autoritățile au precizat atunci că statul român va fi compensat cu un alt sistem Patriot nou.

În cazul finanțării, o parte din bani sunt donați de Norvegia. Este vorba despre 127 de milioane de dolari. Alți 27,1 milione de dolari vor veni de la Suedia, care se alătură compensării.

Decizia a fost aprobată în CSAT pe 20 iunie 2024, iar România a impus condiția obținerii unui sistem similar sau echivalent și a pus de asemenea problema identificării unei soluții temporare pentru a acoperi vulnerabilitatea operațională astfel creată.

De altfel, până acum, România a contractat 7 sisteme Patriot, statul urmează să semneze contractul pentru cel de-al optulea sistem.