Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, potrivit unor surse.

Predoiu a demisionat doar din funcția de vicepreședinte PNL, nu și din calitatea de membru al partidului. Cătălin Predoiu este vehiculat ca posibil viitor membru al guvernului Veștea sau chiar ca președinte al Senatului, în eventualitatea în care demersul PSD și al liberalilor disidenți de înlăturare a lui Mircea Abrudean va reuși.

În prezent, Predoiu ocupă funcția de vicepremier în guvernul Bolojan.

Acesta a susținut în mod constant refacerea coaliției cu PSD, în contextul în care formațiuni precum PSD și AUR au reușit să demită prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan.

La această oră este în desfășurare o ședință PNL

Tensiunile din PNL escaladează miercuri, 17 iunie, în contextul ședinței de urgență a conducerii formațiunii, desfășurată online de la ora 16:00. În centrul discuțiilor se află situația premierului desemnat Adrian Veștea, în jurul căruia se conturează scenariul excluderii din partid, după ce acesta ar fi acceptat nominalizarea pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit surselor politice, liberalii iau în calcul amânarea unui eventual vot decisiv până săptămâna viitoare, o mișcare care ar putea consolida poziția lui Ilie Bolojan în perspectiva unui Congres extraordinar al partidului, programat, în unele scenarii, pentru duminică, de la ora 12:00. În paralel, în interiorul PNL sunt analizate mai multe variante privind reorganizarea conducerii.

Cătălin Predoiu, declarație explozivă în ședința PNL de luni seară

Cătălin Predoiu a transmis în ședința PNL de luni, 15 iunie, că nu a fost implicat în nominalizarea lui Adrian Veștea, semnalând tensiuni în interiorul conducerii partidului. Acesta a avertizat că ar putea fi pentru ultima dată când ia cuvântul în această formulă de conducere.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că intervenția sa ar putea fi una dintre ultimele în această formulă de conducere și a subliniat că „nu a avut nicio discuție privind nominalizările guvernamentale”. Acesta a susținut că Partidul Național Liberal trebuie să rămână la guvernare, dar doar după o reconstrucție politică internă și o reconectare cu baza electorală.

Propunerea lui Cătălin Predoiu privind strategia PNL

Predoiu susține că ieșirea din blocajul politic poate fi realizată prin instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea și refacerea Coaliției de guvernare până în iunie 2027. Liberalul afirmă că actualul context impune soluții pragmatice și avertizează asupra riscurilor economice generate de prelungirea interimatului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu a declarat că un „compromis politic rezonabil” presupune ca fiecare parte să renunțe la o parte dintre pretenții pentru a permite formarea unui guvern stabil.

„Soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului”, a transmis liderul liberal.

Potrivit acestuia, înțelegerea ar trebui să includă un program de guvernare clar, iar orice încălcare a acestuia de către PSD sau de către un alt partener de coaliție să fie sancționată prin retragerea imediată a PNL de la guvernare.