Exclusiv Caramitru, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Vorbește cu oamenii ca și cum ar fi reali. Nu ne mai lua pe toți de proști”

Economistul Andrei Caramitru lansează un avertisment dur la adresa liderilor politici, în cadrul emisiunii Interviurile Adevărul. Acesta susține că politicienii care se rup de realitate și „vând iluzii” riscă să devină irelevanți, oferindu-i totodată un sfat direct lui Nicușor Dan.

Andrei Caramitru consideră că una dintre cele mai mari greșeli ale liderilor politici este izolarea de societate. În opinia sa, contactul direct cu oamenii este esențial pentru a rămâne ancorat în realitate.

„E o treabă foarte periculoasă. Traian Băsescu mergea printre oameni”, a spus acesta, oferindu-l ca exemplu de politician care reușea să mențină legătura cu electoratul.

În schimb, el avertizează că atitudinea distantă poate avea efecte negative: „Dacă te izolezi și începi să pari foarte profesor, pierzi contactul cu realitatea.”

Caramitru susține că politicienii ar trebui să petreacă timp real în comunități: „Du-te într-un sat și stai de vorbă cu oamenii 3-4 ore. Parcă li se întâmplă ceva: devin rigizi și încep să vorbească într-un limbaj de lemn”.

Critici la adresa clasei politice

Economistul a comentat și stilul altor lideri politici. Despre George Simion, acesta spune că a practicat apropierea de oameni, însă „în ultima vreme e mai mult pe la uși, la Washington”.

În ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, Caramitru a avut un mesaj și mai dur: „are un fel de mesianism aberant; e o chestie de sectă foarte periculoasă”.

În opinia sa, mulți lideri cad în capcana unei false importanțe: „Nu sunt importanți cei care se cred prea serioși când sunt în funcții, devin penibili”.

„E foarte ușor să vinzi iluzii”

Caramitru avertizează că promisiunile nerealiste continuă să fie una dintre cele mai eficiente, dar și periculoase, strategii politice.

„E foarte ușor să vinzi iluzii sau să arunci cu bani”, spune el, criticând promisiunile de tipul „vin eu la putere și vă dau tuturor bani”, pe care le consideră nesustenabile.

Acesta subliniază că astfel de strategii duc, în timp, la eșec: „Nu se poate face... și după aceea se duce totul de râpă”.

Mesaj direct pentru Nicușor Dan

Economistul a transmis și un mesaj clar pentru Nicușor Dan, criticând discursul excesiv de optimist în contextul actual. „Hai să nu ne mai mințim că e bine. Îl mai aud pe Nicușor Dan spunând că riscul e zero, e absurd să afirmi asta când ai două războaie lângă tine”, a declarat Caramitru.

În final, acesta a insistat asupra unei schimbări de abordare în comunicarea politică: „Vorbește cu oamenii ca și cum ar fi reali. Nu ne mai lua pe toți de proști”.

În ciuda criticilor, Caramitru consideră că există și evoluții pozitive în economia românească, dând exemple de companii locale puternice și sectoare în creștere. Totuși, avertizează că aceste progrese pot fi subminate de discursuri politice nerealiste.

„Hai să nu ne mai mințim unii pe alții că e bine... avem o problemă”, spune el, subliniind că onestitatea și dialogul real cu cetățenii sunt esențiale.

În opinia sa, lipsa de sinceritate duce la frustrare și la decizii electorale radicale: „La un moment dat lumea se frustrează, are senzația că nu mai are ce vota, votează aberant și nu asta e soluția”.