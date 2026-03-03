search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Caramitru critică dur pasivitatea României în conflictul SUA-Iran: „Semnalul pe care îl dăm e jalnic”

0
0
Publicat:

Analistul Andrei Caramitru critică dur lipsa unei poziții clare a României în actualul conflict dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. El susține că autoritățile de la București ar fi trebuit să își arate public sprijinul față de partenerul strategic american.

Andrei Caramitru acuză pasivitatea României în conflictul SUA-Iran FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea
Andrei Caramitru acuză pasivitatea României în conflictul SUA-Iran FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea

Opinia sa a fost exprimată într-un mesaj publicat pe Facebook, în care vorbește despre riscurile unei atitudini ezitante. Caramitru afirmă că presiunea din partea Washingtonului ar putea crește în perioada următoare și că România va fi nevoită să adopte o poziție fermă în raport cu Iranul.

„Americanii ne vor cere să luăm o poziție pe Iran. Deja foștii ambasadori americani de aici s-au exprimat și zic (corect) că sunt total dezamăgiți că România nu și-a exprimat susținerea către partenerul strategic. Apropo - bazele de aici nu sunt folosite. Semnalul pe care îl dăm e jalnic”, a transmis analistul.

În opinia sa, faptul că bazele militare de pe teritoriul României nu sunt implicate în actualele operațiuni transmite un mesaj negativ către aliați.

Avertisment privind relația cu Europa și Franța

Pe lângă relația cu Statele Unite, Caramitru atrage atenția și asupra poziționării României în context european. El face referire la o declarație recentă a președintelui francez, Emmanuel Macron, privind extinderea protecției nucleare a Franței către alte state europene.

Macron a făcut o declarație istorică de deschidere pentru a muta arme atomice în celelalte țări europene. Polonezii și nemții discută deja. Noi nu - aici facțiunile pro-ruse, și în general doctrina de aici, se opun total la așa ceva. Ceea ce va fi catastrofal pentru relația noastră cu Europa și cu Franța. Acum nu mai poți fi și cu China și cu Rusia și cu SUA și cu Franța și cu toată lumea. Acum mai și trebuie să decizi ce vrei să faci, care e strategia ta. Să iei decizii”, a subliniat Andrei Caramitru.

În concluzie, analistul consideră că România trebuie să își clarifice rapid direcția strategică, atât în raport cu Statele Unite, cât și cu partenerii europeni, într-un context internațional tot mai tensionat.

Pe fondul escaladării conflictului, Iranul a avertizat statele europene, marți, 3 martie, să nu se implice de partea Israelului și a Statelor Unite, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să apere țările din Golf și să lovească capacități militare iraniene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a calificat o eventuală intervenție drept „act de război”, susținând că „focul va cuprinde întreaga lume”. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
mediafax.ro
image
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri”
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Un jucător de la Rapid a dat cu mașina peste o femeie și ar fi fugit de la locul accidentului. Victima, în stare gravă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Elevii plecaţi la "schi" în Orientul Mijlociu vor să intre online la ore. Se vor alege cu absenţe
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Când expiră cadastrul și în ce situații trebuie refăcut
playtech.ro
image
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Franța cheamă România sub ”umbrela nucleară”. Planul lui Macron
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria