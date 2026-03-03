Caramitru critică dur pasivitatea României în conflictul SUA-Iran: „Semnalul pe care îl dăm e jalnic”

Analistul Andrei Caramitru critică dur lipsa unei poziții clare a României în actualul conflict dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. El susține că autoritățile de la București ar fi trebuit să își arate public sprijinul față de partenerul strategic american.

Opinia sa a fost exprimată într-un mesaj publicat pe Facebook, în care vorbește despre riscurile unei atitudini ezitante. Caramitru afirmă că presiunea din partea Washingtonului ar putea crește în perioada următoare și că România va fi nevoită să adopte o poziție fermă în raport cu Iranul.

„Americanii ne vor cere să luăm o poziție pe Iran. Deja foștii ambasadori americani de aici s-au exprimat și zic (corect) că sunt total dezamăgiți că România nu și-a exprimat susținerea către partenerul strategic. Apropo - bazele de aici nu sunt folosite. Semnalul pe care îl dăm e jalnic”, a transmis analistul.

În opinia sa, faptul că bazele militare de pe teritoriul României nu sunt implicate în actualele operațiuni transmite un mesaj negativ către aliați.

Avertisment privind relația cu Europa și Franța

Pe lângă relația cu Statele Unite, Caramitru atrage atenția și asupra poziționării României în context european. El face referire la o declarație recentă a președintelui francez, Emmanuel Macron, privind extinderea protecției nucleare a Franței către alte state europene.

„Macron a făcut o declarație istorică de deschidere pentru a muta arme atomice în celelalte țări europene. Polonezii și nemții discută deja. Noi nu - aici facțiunile pro-ruse, și în general doctrina de aici, se opun total la așa ceva. Ceea ce va fi catastrofal pentru relația noastră cu Europa și cu Franța. Acum nu mai poți fi și cu China și cu Rusia și cu SUA și cu Franța și cu toată lumea. Acum mai și trebuie să decizi ce vrei să faci, care e strategia ta. Să iei decizii”, a subliniat Andrei Caramitru.

În concluzie, analistul consideră că România trebuie să își clarifice rapid direcția strategică, atât în raport cu Statele Unite, cât și cu partenerii europeni, într-un context internațional tot mai tensionat.

Pe fondul escaladării conflictului, Iranul a avertizat statele europene, marți, 3 martie, să nu se implice de partea Israelului și a Statelor Unite, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să apere țările din Golf și să lovească capacități militare iraniene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a calificat o eventuală intervenție drept „act de război”, susținând că „focul va cuprinde întreaga lume”.