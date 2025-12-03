search
Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena: România și Austria discută despre energie accesibilă, securitate energetică și proiecte comune

Publicat:

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează în perioada 3–4 decembrie o vizită oficială la Viena, la invitația omologului austriac, cancelarul Christian Stocker. Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale în plan politic și economic, cooperarea regională și europeană, precum și dezvoltarea interconectărilor în sectorul energetic. 

Premierul Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos
Premierul Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos

În cadrul vizitei, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Programul vizitei include discuții în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece. De asemenea, prim-ministrul va participa la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe”, a transmis Guvernul.

Discuțiile vor aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României”, a informat Executivul.

Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră,  subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker.

„Pentru a face progrese reale, este esențial menținerea unui dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată  cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a mai precizat Guvernul.

În Austria, premierul va fi însoțit de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului și Dragoș Hotea, secretar de stat.

