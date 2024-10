Scandal monstru între Daniel Băluță și Nicușor Dan, din cauza Planșeului Unirii. Gardurile montate pe șantier, date jos cu Poliția Locală

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că demontarea gardurilor amplasate în Parcul Unirii este un abuz, iar instituțiile statului trebuie să intervină energic. Reacția edilului vine după ce primarul general Nicușor Dan a dat jos gardurile.

UPDATE: Un polițist de la Sectorul 4 a sunat la 112 să spună că Nicușor Dan instigă la infracțiuni. Primarul general a spus că va reveni și va continua să dea toate gardurile jos.

UPDATE: Nicușor Dan a fost împiedicat să intre pe terenul împrejmuit, polițiștii locali de la Sectorul 4 i-au cerut să se legitimeze.

Primarul Capitalei a spus că situația va fi lămurită de Poliția Națională: „Mă duc acum la Poliția Națională să lămuresc și mă întorc să demolăm gardurile”.

„Acest oraș aparține bucureștenilor. România este un stat de drept în care există instituții menite să protejeze interesele oamenilor. Sunt convins că instituțiile statului vor acționa energic pentru a combate aceste abuzuri pe care, prezumptiv, le-ar putea face primarul Capitalei. Eu vreau să vă spun că nu sunt un om conflictual și îmi voi menține această poziție. În această situație, documentele sunt cele care vorbesc”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 spune că Planșeul Unirii este proprietatea Ministerului Mediului, prin Apele Române, cu care Sectorul 4 are un protocol. „Ca atare am putut intra în acea zonă. Orice altă măsură de genul acesta este abuzivă. Municipalitatea nu are competență în acea zonă”, susține Băluță.

Poliția Locală a demontat începând cu ora 12.30, gardurile amplasate de Primăria Sectorului 4 în zona Parcului Unirii. La acțiune a fost prezent și primarul general, Nicușor Dan.

„Noi vom lua gardurile și așteptăm primăria de sector să vină cu avizele, mai apoi cu autorizațiile și apoi vor putea începe lucrările”, a spus Nicușor Dan.

Lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii au început luni, 14 octombrie, anunță primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță.



„Punem în siguranță centrul Capitalei! De la ora 00.00, am început lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii, placa de beton veche de aproape 100 de ani, analizată de experți și declarată un pericol public. Lucrările se derulează într-un spațiu deja securizat și NU VOR AFECTA circulația rutieră sau pietonală!

Dincolo de orice discuție, siguranța oamenilor este și va rămâne prioritatea numărul 1 pentru noi, cei din Sectorul 4! Mulțumesc tuturor instituțiilor statului român care au înțeles pericolul cu care ne confruntăm și au colaborat cu noi, pentru a fi azi în măsură să începem lucrările”, a scris Băluță, pe Facebook.