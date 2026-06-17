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Decizie importantă în dosarul Horaţiu Potra. Mercenarul a scăpat de după gratii şi va fi cercetat în arest la domiciliu

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După aproape șapte luni de arest preventiv, Horațiu Potra a obținut o decizie favorabilă din partea instanței supreme, care a înlocuit măsura privativă de libertate cu arestul la domiciliu, în dosarul în care este acuzat de fapte grave împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. FOTO: Inquam/George Călin/ Octav Ganea
Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. FOTO: Inquam/George Călin/ Octav Ganea

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis miercuri, 17 iunie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Horațiu Potra, în dosarul care vizează presupuse acțiuni de destabilizare a României după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Decizia vine după ce, în aceeași cauză, instanța supremă a dispus anterior revocarea măsurii controlului judiciar pentru fiul și nepotul său, Dorian Potra și, respectiv, Alexandru Potra, care au scăpat, practic, de toate restricțiile impuse de această măsură, inclusiv de interdicția de a părăsi teritoriul României. Dorian Potra și Alexandru Potra se aflau sub control judiciar din 2 aprilie. Înainte de această dată, cei doi petrecuseră aproximativ cinci luni în arest preventiv și arest la domiciliu.

Vă reamintim că, în noiembrie 2025, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au fost aduși în România sub escortă din Dubai, unde fugiseră pentru a evita reţinerea în dosarul penal în care sunt cercetați pentru infracțiuni considerate deosebit de grave.

Ulterior, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

În același dosar au fost trimiși în judecată alți 20 de membri ai grupării sale, dar și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Cauza se află în prezent în faza de cameră preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra și oamenii din gruparea sa ar fi intenționat să se infiltreze în protestele organizate în Bucureşti imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca violențe și de a genera haos, după ce planul ar fi fost discutat și pus la punct în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, la care ar fi participat Călin Georgescu și mai mulți apropiați ai acestui.

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