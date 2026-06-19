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Decizie așteptată la ÎCCJ în dosarul în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra

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Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată să pronunțe joi o decizie în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai mercenarului sunt acuzați de infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

ÎCCJ este așteptată să decidă asupra dosarului. FOTO: Inquam/George Călin/Octav Ganea
ÎCCJ este așteptată să decidă asupra dosarului. FOTO: Inquam/George Călin/Octav Ganea

Dosarul se află încă în etapa de cameră preliminară, iar judecătorii instanței supreme trebuie să decidă asupra legalității rechizitoriului întocmit de Parchetul General.

Curtea de Apel București a stabilit, în primă instanță, că rechizitoriul este legal și a dispus începerea judecății. Totuși, procurorii au contestat decizia după ce instanța a exclus mai multe declarații date inițial în calitate de martori de persoane care au devenit ulterior inculpați în dosar.

Pronunțarea de joi este a treia amânare în acest caz.

Pe 17 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Horațiu Potra să fie plasat în arest la domiciliu, după ce anterior se afla în arest preventiv.

Acuzațiile aduse de procurori

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice.

Dosarul are legătură cu evenimentele din decembrie 2024, când Potra și un grup de mercenari au fost opriți în trafic în timp ce se îndreptau spre București.

Anchetatorii susțin că, în urma unei întâlniri desfășurate pe 7 decembrie 2024 într-un centru de echitație din Ilfov, ar fi fost pus la punct un plan de deturnare a unui protest de susținere pentru Călin Georgescu.

Procurorii afirmă că protestul programat pentru 8 decembrie 2024 urma să fie folosit pentru acțiuni violente și destabilizatoare, iar grupul coordonat de Horațiu Potra ar fi avut rolul de a crea panică și haos în rândul participanților.

Potrivit procurorilor, întâlnirea ar fi reprezentat o etapă pregătitoare pentru organizarea unor „evenimente destabilizatoare” menite să creeze nesiguranță și tulburări sociale.

În dosar au fost trimiși în judecată, alături de Georgescu și Potra, și 20 de mercenari.

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