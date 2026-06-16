Calculul defensiv de la Cotroceni. De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a luat prin surprindere o parte a clasei politice și a provocat nemulțumiri chiar în tabăra celor care l-au susținut. Totuși, evitarea prelungirii crizei politice și a unui eventual scenariu al alegerilor anticipate a devenit prioritară pentru șeful statului, pe fondul temerilor că instabilitatea politică ar putea consolida poziția AUR și amplifica influența curentului extremist. În acest context, analistul politic Emanuel Cernat susține că alegerea președintelui trebuie citită ca parte a unei strategii politice mai ample, care vizează atât protejarea mandatului prezidențial, cât și reconfigurarea raporturilor de putere din zona de centru-dreapta.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de formare a guvernului primit pe 4 iunie.

Prim-vicepreședinte al PNL și fost ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea a acceptat nominalizarea fără un mandat explicit din partea conducerii partidului, decizie care a generat reacții critice în interiorul formațiunii, inclusiv din partea liderului liberal Ilie Bolojan.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a transmis Ilie Bolojan.

Emanuel Cernat pornește de la premisa că opțiunile lui Nicușor Dan s-au redus semnificativ după eșecul primei nominalizări și că, în acest context, mulți se așteptau la o soluție venită din partea PSD.

„Putem considera că opțiunile rămase la dispoziția președintelui Nicușor Dan au devenit din ce în ce mai limitate. Cu toate acestea, o mare parte dintre analiști apreciau că o nominalizare venită din partea PSD ar fi fost mai firească, în condițiile în care Partidul Social Democrat este formațiunea cu cel mai mare număr de parlamentari. În egală măsură, însă, PSD este și partidul care, prin moțiunea de cenzură, a generat actuala criză politică. Tocmai de aceea, după eșecul primei variante, cea a unui candidat independent care nu a reușit să coaguleze o majoritate, o a doua nominalizare din zona PSD părea, pentru mulți observatori, o opțiune mai logică”, a explicat Emanuel Cernat.

Potrivit analistului, explicația reală trebuie căutată în preocuparea președintelui pentru stabilitatea propriului mandat.

„Cred că explicația ține mai degrabă de un calcul strategic pe termen mediu și lung. Președintele pare să considere că o deteriorare a relației cu PNL este mai puțin periculoasă decât o deteriorare simultană a relațiilor cu PSD și AUR. Există probabil temerea că o apropiere între aceste două formațiuni ar putea crea, la un moment dat, condițiile pentru o eventuală suspendare a șefului statului. Dacă privim lucrurile prin această cheie, decizia devine mai ușor de înțeles”, a afirmat analistul.

În această logică, conflictul cu o parte a liberalilor reprezintă costul politic mai mic.

„Nicușor Dan pare să fi preferat să își asume conflictul cu o parte a PNL, partid considerat mai puțin dispus să colaboreze cu AUR într-un demers de suspendare, decât să riște ostilizarea simultană a principalelor două forțe parlamentare. Din punct de vedere politic, aceasta poate fi interpretată ca o alegere defensivă, menită să reducă vulnerabilitățile instituționale ale mandatului său”, a subliniat Cernat.

Miza din spatele nominalizării

Dincolo de logica defensivă, analistul identifică și o dimensiune ofensivă a deciziei, legată de competiția pentru influență în zona de centru-dreapta.

„Mai degrabă cred că asistăm la un calcul politic prin care Nicușor Dan încearcă să limiteze ascensiunea lui Ilie Bolojan. În ultimele luni, Bolojan a început să acumuleze capital politic și să devină una dintre cele mai puternice figuri din zona de centru-dreapta. Prin această mutare, președintele transmite un semnal către Partidul Național Liberal și, în același timp, încearcă să își consolideze propriul spațiu politic”, a explicat analistul.

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Mai mult, Cernat nu exclude ca desemnarea lui Veștea să reprezinte și o mișcare cu bătaie mai lungă, în perspectiva construirii unei platforme politice asociate președintelui.

„Nu poate fi ignorată nici discuția despre posibilitatea apariției, în viitor, a unei formațiuni politice asociate direct cu președintele. De ani de zile se vorbește despre un eventual partid prezidențial, iar această mișcare poate fi citită și ca o încercare de a crea premisele unei asemenea construcții politice”, a adăugat Emanuel Cernat.

Costul economic al blocajului

Dincolo de calculele politice, prelungirea crizei riscă să producă efecte economice semnificative, avertizează analistul.

„În ceea ce privește durata acestei crize, întrebarea îi preocupă poate mai puțin pe politicieni și mai mult pe economiști. Principalul cost al instabilității nu este unul politic, ci unul economic. În luna iulie sunt așteptate noi evaluări ale agențiilor internaționale de rating, iar riscul unei retrogradări a României către categoria «junk» crește pe măsură ce blocajul politic se prelungește”, a explicat acesta.

Consecințele unei astfel de decizii ar putea fi resimțite pe termen lung.

„O astfel de retrogradare nu este o problemă care poate fi rezolvată în câteva luni. Consecințele s-ar putea întinde pe ani de zile și ar afecta costurile de finanțare ale statului, investițiile și încrederea mediului economic. Din acest motiv, comparațiile cu situații precum cele din Belgia sau Ungaria sunt înșelătoare. Contextul economic, geopolitic și instituțional al României este diferit”, a avertizat analistul.

În opinia sa, România nu își permite o perioadă îndelungată de instabilitate politică.

„Avem vulnerabilități fiscale importante, un context regional complicat și o dependență semnificativă de finanțarea externă. Din această perspectivă, costurile unei crize politice prelungite sunt mult mai ridicate. Tocmai de aceea, ideea invocată chiar de președintele Nicușor Dan, aceea de a evita experimentele politice, ar trebui să depășească nivelul declarațiilor și să se transforme într-un principiu de acțiune. România are nevoie, în acest moment, mai puțin de formule politice inovatoare și mai mult de o soluție funcțională, capabilă să pună capăt unei crize care riscă să producă efecte economice și instituționale serioase”, a concluzionat Emanuel Cernat.

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Băsescu: „Cel mai important lucru este că nu avem guvern”

O poziție favorabilă deciziei luate de Nicușor Dan a venit și din partea fostului președinte Traian Băsescu, care consideră că desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă o soluție justificată în contextul actualului blocaj politic.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide. Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Cel mai important lucru este că nu avem guvern”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Fostul șef al statului a respins ideea că Nicușor Dan ar urmări o ruptură în interiorul PNL și a susținut că prioritatea președintelui rămâne formarea rapidă a unui executiv.

„Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern. Ce ați văzut este limita la care l-au adus partidele. Suntem într-o situație în care vom pierde bani din PNRR, iar lipsa guvernului agravează lucrurile”, a subliniat fostul președinte.

Băsescu a admis însă că desemnarea putea fi gestionată mai bine din punct de vedere politic.

„Nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane. Putea să îl informeze pe Bolojan”, a afirmat fostul președinte, care consideră că există șanse ca guvernul Veștea să primească votul Parlamentului chiar în cursul săptămânii viitoare.