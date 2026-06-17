Câciu ironizează PNL, USR și UDMR: „Așa sunt toți bolojeniștii aceștia din ultimele zile. Niște iele care vor să pară zâne”

Social-democratul Adrian Câciu a lansat miercuri seara un atac ironic la adresa PNL, USR și UDMR și îi acuză pe liderii celor trei formațiuni că mimează responsabilitatea politică și îi compară cu „iele care vor să pară zâne”. Fostul ministru al Finanțelor afirmă că, în cazul în care Guvernul Veștea nu va trece de votul Parlamentului, soluția ar trebui să fie organizarea de alegeri anticipate.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Câciu critică dur partidele care se opun învestirii Guvernului Veștea, folosind un limbaj colorat:

„Zânele! Pardon, ielele care vor să pară zâne! Așa sunt toți bolojeniștii aceștia din ultimele zile, indiferent că fac parte din partidul care a fost pe locul 3 la alegeri, pe locul 4 sau pe locul 5! Niște iele care vor să pară zâne! Dansează frumos pe ecrane dar lasă în urma lor pământul pârjolit! Iele! Iele care fac pe fetele mari in politică deși sunt deja în pargul celui de-al treilea măritiș!”.

Fostul ministru acuză aceste partide că sfidează voința electoratului:

„Nu realizează ca sfidează democrația, că violeaza efectiv vointa a 70% dintre români, acum se văd și guvernând împreună, USR-PNL si UDMR cu un guvern minoritar!”

Câciu continuă atacul, acuzând ipocrizie politică:

„Iele, cum spuneam! Care se dau zâne! Care nu vor cu PSD dar vor sa fie votate de PSD! Care nu vor cu AUR dar, daca i-ar vota, ar fi bun si AUR-ul. Asa cum e bun când îsi trec proiectele de legi! Poporul român este bun pentru aceste iele doar când se lasă violat politic, democratic, de minoritari! Niște zâne, ce să mai!”.

Paralele cu perioada moțiunii de cenzură

Câciu susține că situația actuală este similară cu cea dinaintea căderii Guvernului Bolojan, când, spune el, aceleași partide negau existența voturilor necesare pentru moțiune.

„Suntem fix ca în perioada de dinaintea moțiunii de cenzura! Dar, fix la fel! Bolojeniștii, zânele astea, ielele de fapt, ne anunțau, peste tot, ca nu trece moțiunea, că nu sunt voturi, ca ne fac ei, minoritarii sau ele, zânele, ielele, de fapt!”, mai arată fostul ministru.

Social-democratul afirmă că propaganda politică a fost intensă.

„Tot corul de propagandisti, trompete politice, iele, zâne din acestea, a urlat zile în șir că nu sunt voturi, gata, uite ca nu sunteti în stare să treceti motiunea! Vuietul ielelor s-a auzit pâna în noapte de dinaintea motiunii!”, se arată în postare.

Adrian Câciu amintește că moțiunea a trecut cu un scor covârșitor:

„Apoi, a doua zi, chițăiau! Iele, care se doreau zâne, scânceau! Iar moțiunea a trecut cu 281 de voturi!”

„Dacă, prin absurd, Guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor!”

În final, fostul ministru PSD afirmă că, dacă Executivul propus de Adrian Veștea nu va fi învestit, soluția ar trebui să fie întoarcerea la electorat:

„Eu zic că merită să scâncească din nou! Iar daca, prin absurd, guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor! Ar fi un semn că s-a terminat cu violul asupra democratiei și asupra votului românilor! Nu știu câte iele din acestea ar mai intra în Parlament! Niște zâne! Pardon, iele!”.