USR nu va susține Guvernul Veștea. Diana Buzoianu: „Decizia fost votat în unanimitate în Comitetul Politic”

Deputata USR Diana Buzoianu a transmis miercuri, 17 iunie, că partidul din care face parte nu va susține Guvernul Veștea, după o decizie adoptată în unanimitate în cadrul Comitetului Politic al formațiunii.

„A fost votat în unanimitate în Comitetul Politic USR: nu susținem Guvernul Veștea”, a scris Diana Buzoianu într-o postare publicată pe Facebook.

Mesajul vine în contextul în care USR și-a consolidat poziția împotriva formulei de guvern propuse de premierul desemnat Adrian Veștea.

Cu puțin timp înainte, tot miercuri, liderul USR, Dominic Fritz, a criticat dur proiectul de guvernare al lui Adrian Veștea și a pus sub semnul întrebării șansele acestuia de a obține o majoritate stabilă în Parlament.

„Dacă cumva se întâmplă o minune și ar trece acest guvern, chiar ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump”, a declarat Dominic Fritz pentru Știrile Pro TV.

USR propune un guvern minoritar

Liderul USR a precizat că a discutat cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, iar concluzia este că un guvern minoritar format din USR, PNL și UDMR reprezintă o variantă mai realistă decât actuala formulă propusă.

„Orice formă majoritară cred că vedem acum este iluzorie (...) trebuie să ne obișnuim cu ideea unui guvern minoritar”, a afirmat Fritz.

Acesta a susținut că USR este pregătit să intre la guvernare și să își asume responsabilitatea administrării țării, însă fără o colaborare cu PSD.

USR exclude o alianță cu PSD

Dominic Fritz a respins categoric posibilitatea unei colaborări cu PSD, acuzând social-democrații că au contribuit la căderea fostului Executiv prin votul acordat alături de AUR la moțiunea de cenzură.

„Decizia PSD de a forma o majoritate cu AUR a fost una foarte clară (...) nu văd de ce să ne abatem de la principiile noastre”, a declarat liderul USR.

În acest context, mesajul transmis de Diana Buzoianu confirmă oficial poziția partidului și reduce și mai mult șansele premierului desemnat Adrian Veștea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea guvernului.