Bolojan și ministrul francez al Justiției, discuții la Palatul Victoria despre securitatea europeană și modernizarea sistemelor judiciare

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu ministrul justiției din Franța, Gérald Darmanin, în cadrul dialogului constant dintre cele două state și al aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze, marcate în 2025.

Discuțiile au debutat cu tema cooperării în domeniul justiției.

„Cei doi oficiali au abordat modernizarea sistemelor judiciare, utilizarea noilor tehnologii în procedurile judiciare, reforma penitenciarelor și modul în care cele două state pot colabora mai eficient în combaterea criminalității organizate, a corupției și a fenomenelor de dezinformare”, informează Guvernul într-o informare de presă.

Întâlnirea a continuat cu o evaluare amplă a relațiilor bilaterale, care includ domenii precum securitatea, apărarea, economia, transporturile, cercetarea, energia și cooperarea în cadrul UE și NATO.

Un punct important al discuțiilor l-a reprezentat situația securității europene în contextul războiului din Ucraina. Premierul și ministrul francez au discutat riscurile din regiune și contribuția comună la întărirea Flancului Estic al NATO, fiind evidențiat rolul Franței ca națiune-cadru în Grupul de Luptă de la Cincu.

Miniștrii au subliniat necesitatea unei coordonări strânse între România, Franța și celelalte state europene, atât pentru sprijinirea unei păci durabile în Ucraina, cât și pentru consolidarea eforturilor de combatere a atacurilor cibernetice, a amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare.

Pe plan economic, Ilie Bolojan a evidențiat rolul Franței ca investitor major în România și interesul tot mai mare al companiilor franceze pentru proiecte din IT&C, aeronautică, energie, agricultură și tehnologii avansate.

Discuțiile au vizat și situația politică internă din cele două țări, precum și evoluțiile europene, accentuând importanța cooperării într-un context internațional tot mai complex.

La final, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat dorința de a consolida colaborarea cu Franța în toate domeniile de interes comun.

La întrevedere au participat, de asemenea, consilierul de stat Luminița Odobescu, secretarul de stat Dragoș Hotea și ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery.