Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu directorul executiv al FMI. Cei doi au discutat despre situația bugetară actual

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 30 septembrie, cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI). Cei doi au discutat despre situația bugetară actuală și despre măsurile necesare pentru corectarea deficitului.

În cadrul întâlnirii, Bolojan a prezentat motivele pentru care s-au impus măsurile recente, adăugând că este prioritară reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și orientarea resurselor către domenii cu potențial de dezvoltare, precum energie și agricultură.

„Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dezechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților.

Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală și a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidențiat necesitatea stabilității politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern.

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor”, se arată în comunicatul transmis de Guvernul României.

Luni, premierul a anunțat că impactul creșterii TVA și al accizelor asupra încasărilor bugetare va fi vizibil abia în lunile octombrie și noiembrie.

„TVA-ul a fost majorat din august, însă efectele se reflectă în încasări abia din septembrie. Până acum, nu putem vorbi încă despre impactul real al acestei creșteri. Cifrele actuale se bazează pe estimările de la începutul anului, care s-au dovedit prea optimiste. În iulie și august am înregistrat venituri suplimentare, parțial datorită unei activități mai bune a ANAF, dar și ca urmare a operațiunilor comerciale realizate înainte de majorarea taxelor, ceea ce este un fenomen normal. În următoarele două-trei luni vom putea observa cum se ajustează plata impozitelor la noile niveluri. În octombrie-noiembrie vom putea evalua primele efecte ale acestui pachet de măsuri”, a explicat șeful Executivului, la Digi 24.