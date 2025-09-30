Când am putea plăti facturi mai mici la energie, conform premierului Ilie Bolojan: „Vom putea stoca o parte din energia electrică foarte ieftină”

Facturile la energie ar putea scădea din a doua jumătate a anului 2026, a anunțat luni seara premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a explicat că această reducere va fi posibilă datorită unităților de stocare a energiei fotovoltaice, care vor permite folosirea seara a electricității foarte ieftine produse la prânz.

„Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ţine competitivitatea marilor noastre firme. Dacă eşti în competiţie pe piaţa europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai eşti competitiv”, a declarat Bolojan, în direct la Digi24.

Premierul a criticat și întârzierile majore în construcția centralei de la Iernut, începută în 2016 și încă nefinalizată, deși mai sunt doar câteva procente din lucrare.

„Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situaţia în care am reziliat până acum - e a doua oară că reziliem contractul cu firma - şi datorită unei incapacităţi administrative stai 10 ani după o centrală pe care alţii o fac în doi - trei ani de zile”, a spus acesta, subliniind că România trebuie să investească rapid în centrale pe gaz, având în vedere resursele proprii.

Șeful Executivului a reproșat și faptul că hidrocentralele începute în urmă cu decenii, unele realizate în proporție de peste 70%, nu au fost finalizate din motive birocratice și de mediu.

Bolojan a atras atenția că România nu dispune în prezent de suficientă capacitate de producție, în condițiile în care multe centrale vechi au fost închise, iar proiectele de înlocuire au întârziat.

„Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducţie de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacităţi energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm”, a explicat premierul.