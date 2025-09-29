Video Premierul asigură plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului: „Nu am luat bani de la investiții”

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 29 septembrie, că Guvernul asigură plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului.

„Sunt bani de pensii și salarii, iar această rectificare asigură fluxurile de plăți pentru ca ele să fie achitate până la sfârșitul anului”, a afirmat premierul Bolojan, la Digi 24.

Referitor la pensii, premierul a precizat că s-a alocat o sumă mai redusă, în timp ce pentru salarii au fost prevăzute fonduri suplimentare, astfel încât plățile să fie asigurate pentru următoarele luni.

Șeful Executivului a explicat că rectificarea bugetară recentă permite redistribuirea fondurilor necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli esențiale, în timp ce alte proiecte și investiții vor fi ajustate în funcție de resursele disponibile.

El a subliniat că „taxele nu au crescut degeaba” și nu au fost luați bani „de la investiții pentru pensii și salarii”.

„Pentru că, pe primele 6 luni, nu s-au luat măsuri de scădere a costurilor cu salariile, anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial. Pentru a ne putea menține în echilibru bugetar, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să le încasăm. Dar trebuie menținute însă cheltuielile de funcționare a statului, în perioada următoare, pentru a asigura funcționarea economică”, a spus Bolojan.