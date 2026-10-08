Bolojan, înaintea consultărilor cu Luca Niculescu pentru formarea unui nou cabinet: „Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline”

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că se va întâlni joi, 8 octombrie, cu Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, pentru discuții privind formarea noului Guvern. Într-un mesaj publicat înaintea întâlnirii, Bolojan a vorbit despre prioritățile pe care viitorul Executiv trebuie să le aibă, dar și despre riscurile legate de deficit și creșterea costurilor de finanțare ale României.

Bolojan, înaintea întâlnirii cu Luca Niculescu: „Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern”. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Astăzi ne vom întâlni la sediul PNL cu domnul Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR”, a transmis Bolojan.

Premierul interimar susține că formarea unui guvern cu puteri depline este urgentă, în special pentru gestionarea problemelor bugetare și administrative: „Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare: să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară; să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an; să pregătească bugetul pentru anul viitor.”

Ilie Bolojan avertizează că, indiferent de formula politică a viitorului Executiv, controlul cheltuielilor și echilibrul bugetar vor rămâne probleme centrale.

„Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă”, a scris acesta.

Bolojan susține că nivelul datoriei publice și dobânzile mari cresc presiunea asupra bugetului și avertizează că România riscă să piardă avantajele obținute pe piețele financiare.

„Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiții, sănătate sau educație”, a mai spus acesta.

Premierul interimar afirmă că țintele de deficit pentru următorii ani trebuie respectate.

„Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem.”

În mesajul său, Bolojan respinge și criticile privind măsurile de reducere a cheltuielilor: „Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre «austeritate sălbatică» sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.”

Luca Niculescu începe joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern. Primele întâlniri sunt programate cu PSD, PNL și UDMR, iar premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului.