Un tânăr de 18 ani a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea părinților și planificarea unui atentat împotriva lui Donald Trump: „Horror și de neînțeles”

Un tânăr din Wisconsin (SUA), care și-a ucis părinții în 2025 pentru a le fura banii și a finanța un plan de asasinare a președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi, 5 martie, la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, potrivit AP News.

Nikita Casap, în vârstă de 18 ani, a pledat vinovat în ianuarie la două capete de acuzare pentru omor de gradul întâi, după ce a împușcat-o pe mama sa, Tatiana Casap, și pe tatăl vitreg, Donald Mayer, în locuința familiei din Waukesha.

Alte șapte acuzații, printre care ascunderea cadavrelor și furt, au fost retrase în urma unui acord cu procurorii.

Judecătorul Ralph Ramirez a descris faptele drept „horror” și „de neînțeles”, stabilind două pedepse pe viață fără posibilitatea supravegherii extinse (echivalentul eliberării condiționate). Magistratul a spus că nu poate anticipa dacă inculpatul se va schimba vreodată în mod fundamental.

A stat două săptămâni în casă cu cadavrele

Potrivit documentelor judiciare, anchetatorii cred că omorurile au avut loc în jurul datei de 11 februarie 2025. Casap ar fi rămas în locuință timp de două săptămâni, apoi a fugit cu SUV-ul tatălui vitreg, luând cu el bani, bijuterii, documente, o armă și câinele familiei.

Tânărul a fost reținut pe 28 februarie, în Kansas.

Autoritățile federale au afirmat că adolescentul își planificase atent crimele și achiziționase un drone și materiale explozive, comunicând online cu mai multe persoane, inclusiv un vorbitor de limbă rusă. În rechizitoriu se menționează că acesta ar fi redactat un manifest în care cerea asasinarea președintelui și discuta despre un complot împotriva guvernului SUA.

Procurorii: „Prea periculos pentru a fi eliberat vreodată”

Procurorul Lesli Boese a apreciat că tânărul reprezintă un risc extrem pentru societate. Potrivit acesteia, în anii anteriori, Casap devenise tot mai atras de site-uri cu conținut violent și cercetase cazuri de criminali în serie și atacuri armate.

Ancheta arată că în 2024, Casap ar fi început să elaboreze un plan de atac asupra președintelui, inițial folosind o armă montată pe un drone, apoi trecând la ideea de a lansa explozibili. Procurorii au descoperit că acesta a trimis 8.700 de dolari în criptomonede unor persoane care pretindeau că îi pot furniza echipamentul necesar, fără să știe că era vorba de o înșelătorie.

Apărarea a cerut șansa unei eventuale eliberări

Avocatul apărării a solicitat ca tânărul să poată fi eligibil pentru eliberare după 20 de ani, argumentând că acesta era vulnerabil emoțional și influențabil, iar contactele online îi dăduseră impresia că face parte dintr-o „misiune” mai amplă.

În timpul audierii, Nikita Casap a plâns, susținând că și-a iubit mama și că regretă faptele, afirmând că se lăsase prins într-o spirală de idei radicale.





„Credeam că fac parte dintr-o revoluție. Credeam că sunt în mijlocul unui război. Mi-am spus că lucrurile rele sunt necesare”, a declarat el în fața instanței.