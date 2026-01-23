search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Ce a răspuns premierul Bolojan, întrebat dacă e potrivit Cătălin Predoiu la șefia SRI

Cătălin Predoiu „este un om cu mare experiență, care a parcurs toate funcțiile”, a spus premierul Ilie Bolojan, vineri seara, la Digi 24, când a fost întrebat dacă actualul ministru de Interne ar fi potrivit pentru conducerea SRI, în contextul în care negocierile pentru numirea șefilor serviciilor de informații se intensifică.

Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan. FOTO Inquam Photos / George Călin
Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan. FOTO Inquam Photos / George Călin

Șeful Guvernului a fost chestionat în legătură cu informațiile apărute în zone apropiate de Administrația Prezidențială, potrivit cărora numele șefilor de servicii vor fi discutate la pachet cu șefii parchetelor, context în care a apărut numele actualului ministru de Interne,  Cătălin Predoiu ( PNL),  drept propunere pentru șefia a unui serviciu de informații.

„E o propunere, o discuție pe care o aveți, faceți o astfel de propunere președintelui?”, a fost întrebat Ilie Bolojan.

„Așa cum știți, președintele României are, conform Constituției, dreptul de a propune șefii serviciilor. În momentul în care domnul președinte va avea propuneri, cu siguranță va contacta liderii partidelor parlamentare în așa fel încât să se asigure că există o portanță pentru acest lucru”, a spus premierul

Întrebat dacă e potrivit Cătălin Predoiu la SRI, șeful Executivului a răspuns:

Domnul Predoiu este un om cu mare experiență, este un om care a parcurs toate funcțiile, și propunerile le va face Președintele României”.

„Cu o numire de profesioniști în aceste poziții să încercăm să recâștigăm încrederea în sistemul juridic din România”

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă e posibil ca să ajungă ministru interimar la Justiție din cauza plagiatului lui Radu Marinescu și să pună el șefii de parchete, un scenariu care îi sperie pe social-democrați.

„Cei care au făcut asta au tot felul de idei. Știu din proprie experiență, nu sunt atât de inovativi în astfel de subterfugii. Și cred că trebuie de luată o procedură corectă și cinstită în așa fel încât și cu o numire de profesioniști în aceste poziții să încercăm să recâștigăm încrederea în sistemul juridic din România și, sigur, noi cei care ținem de politică să facem ceea ce ține de noi, să recâștigăm încrederea cetățenilor în lumea politică. Dar atacurile peste un anumit nivel și lucrurile care se întâmplă uneori chiar între partidele din coaliție, așa cum vedem în aceste zile, nu ajută cu nimic la recâștigarea acestei încrederi și eu nu cred la final, când se va trage linia, că cineva dintre cei care fac aceste lucruri va avea de câștigat. Din păcate, câștigă alții care sunt astăzi destul de liniștiți”, a răspuns Ilie Bolojan.

