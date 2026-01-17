Vizitele premierului Ilie Bolojan în Moldova au fost marcate de tensiuni: la Botoșani a fost huiduit de câțiva protestatari, iar la Iași primarii PSD au boicotat întâlnirea oficială, acuzând că discuțiile cu Guvernul erau „formale” și deciziile privind bugetele locale deja luate.

Premierul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, 17 ianuarie, cu huiduieli la Botoșani, în cadrul seriei de întâlniri pe care le are în această perioadă cu primarii din întreaga țară.

El a fost întâmpinat de câțiva protestatari care au scandat lozinci împotriva sa. Unul dintre aceștia l-a apostrofat direct înainte ca Bolojan să intre în clădire, semnalând tensiunile generate de măsurile de reducere a bugetelor locale.

Zeci de persoane, susținători ai AUR, s-au adunat în fața Primăriei Botoșani, cerând demisia premierului. Protestatarii au scandat lozinci precum „Demisia” și au afișat pancarte cu mesaje împotriva Guvernului, semnalând nemulțumirea față de măsurile adoptate la nivel central, potrivit presei locale.

Incidentul vine la o zi după ce vizita sa la Iași a fost marcată de absența edililor PSD, care au refuzat să participe la o întâlnire oficială, nemulțumiți de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern.

Premierul a fost huiduit vineri și la Iași. Acesta le-a zâmbit celor care strigau împotiva sa atunci când a coborât din mașină și și-a continuat drumul către sala de sedințe unde are loc întâlnirea.

La Iași, întâlnirea de vineri, programată la Palatul Culturii, a fost boicotată de primarii PSD din județ. Aceștia au anunțat că nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, motivând că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

Liberalii ieşeni au spus că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că „au primit telefoane şi ordin de la centru” să refuze participarea.