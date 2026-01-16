search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liberalii ieșeni susțin că primarii PSD care au confirmat întâlnirea cu premierul „Taie-Tot” au fost amenințați să nu vină

0
0
Publicat:

Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că ”au primit telefoane şi ordin de la centru” să refuze participarea.

Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

PNL Iaşi a reacţionat după decizia PSD ca primarii din judeţul Iaşi să nu participe la întâlnirea cu premierul Bolojan, liberalii precizând că PSD a lansat ”o retorică populistă, mincinoasă şi panicardă”.

Atacul concertat al social-democraţilor nu este despre grija faţă de comunităţi, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiţi şi despre refuzul de a accepta că vremea „dosarului cu şină” şi a sinecurilor de partid a apus. Mai mulţi primari PSD au confirmat iniţial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan, într-un act de conştiinţă personală. Au primit apoi telefoane şi ordin de la centru să refuze şi li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iaşi nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu ameninţări venite pe linie de partid”, afirmă conducerea PNL Iaşi, scrie News.

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a pustat pe pagina de Facebook și o captură de pe grupul primarilor din Iași, unde inițial mai mulți social democrați au confirmat prezența la întâlnirea cu Bolojan.

image

Potrivit liberalilor ieşeni, premierul României se întâlneşte cu primarii să discute probleme de administraţie publică, nu politică.

Acest protest infantil al PSD nu face decât să izoleze comunităţile pe care le reprezintă şi să slăbească, în ansamblu, forţa de reprezentativitate a judeţului nostru şi a ieşenilor care i-au votat. Premierul vine să discute soluţii tehnice, nu să facă paradă politică, aşa cum ne-au obişnuit premierii PSD care apăreau la Iaşi doar pentru tăieri de panglici la proiecte inexistente”, mai susţin liberalii ieşeni.

Totodată, PNL consideră că ”lupta de putere din interiorul PSD Iaşi, incompetenţa şi frica lui Bogdan Cojocaru (liderul PSD Iaşi – n.r.) de a avea grijă de interesele primarilor şi directivele meschine de la organizaţia centrală a PSD au dus la acest sabotaj ridicol şi la o confuzie generală în rândul edililor social-democraţi”.

Când refuzi dialogul cu şeful Executivului nu îl pedepseşti pe Ilie Bolojan, ci îţi pedepseşti propria comunitate pe care pretinzi că o reprezinţi. Este o dovadă de imaturitate politică să pui orgoliul de partid mai presus de interesul judeţului Iaşi. Solicit PSD Iaşi să iasă din logica de campanie electorală perpetuă şi să înţeleagă gravitatea momentului. România are nevoie de stabilitate bugetară şi de reforme structurale pentru a nu pierde fondurile europene. Dacă PSD vrea să rămână partidul care apără evaziunea, construcţiile ilegale şi birocraţia, este alegerea lor”, a declarat liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

PNL Iaşi adaugă că în timp ce PSD scrie comunicate ”pline de venin”, Guvernul condus de Ilie Bolojan ”securizează viitorul Moldovei, nu prin promisiuni, ci prin bani şi şantiere”.

PSD Iaşi a anunţat că primarii social-democraţi din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii din Iaşi.

”Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, precizează conducerea PSD Iaşi.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Prigoana lui Bolojan. Cresc taxele pe cârca românilor, în timp ce Ungaria taie masiv impozitele și oferă a 14-a pensie
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată terenurile pentru prima etapă din 2026
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Cine este medieșeanul "prădat" de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"
observatornews.ro
image
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Când scăpăm de ger: meteorologii Accuweather anunţă când se încălzeşte vremea în Bucureşti
playtech.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Amenințare nucleară a Kremlinului: ”Europa trebuie ștearsă de pe hartă”
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!