Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Iași. Reacția premierului

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat vineri cu huiduieli din partea ieșenilor. Reacțiile ar fi venit pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică actuală.

Ilie Bolojan la Iași FOTO: Captură video
Ilie Bolojan la Iași FOTO: Captură video

Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduili la Iași, unde participă la un eveniment organizat de Instituția Prefectului, în colaborare cu Consiliul Județean Iași, și are ca obiectiv consolidarea dialogului între autoritățile locale și Guvern.

Bolojan le-a zâmbit celor care strigau împotiva sa atunci când a coborât din mașină și și-a continuat drumul către sala de sedințe unde are loc întâlnirea.

Agenda discuțiilor a vizat starea economiei naționale, precum și principalele provocări administrative și de dezvoltare ale județului.

„Sunt astăzi în Iași și mâine în Botoșani pentru a discuta cu oamenii din administrație locală despre două aspecte. În primul rând, despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceva-Siret și Iași-Ungheni, a căror finanțare a fost aprobată ieri de către Comisia Europeană. Este important ca în afară de ceea ce fac cei de la Ministerul Transporturilor și companiile care pun în practică aceste proiecte, administrația locală să creeze condiții, pentru ca după ce se semnează contractele de proiectare și execuție – care toate ar urma să fie semnate în primăvara acestui an – să putem să pregătim lucrările în așa fel încât din toamna acestui an sau cel mai târziu, din primăvara anului viitor, aceste lucrări să înceapă. Cele două proiecte, fiind finanțate prin programul SAFE, care este un program dedicat apărării, dar finanțează și aceste axe conective cu profil dual civil și militar, trebuie finalizat până în 2030”, a spus Bolojan vineri, la Iași, înaintea întâlnirilor programate cu primarii în cursul după-amiezii, scrie Mediafax.

„Un alt punct pentru care sunt aici (…) este să discutăm cu administrațiile locale despre măsurile care sunt luate astăzi în administrație, ceea ce înseamnă bugetul de stat care va fi aprobat în luna februarie, aspectele care țin de taxele și impozitări locale care au fost adoptate în luna decembrie, finanțările prin programul „Anghel Saligny” și toate aspectele care țin de administrația locală în așa fel încât să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciul cetățenilor”, a mai spus Bolojan. 

Primarii PSD din judeţul Iaşi au anunțat că nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

”Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, precizează conducerea PSD Iaşi  

Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că ”au primit telefoane şi ordin de la centru” să refuze participarea.

  ”Atacul concertat al social-democraţilor nu este despre grija faţă de comunităţi, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiţi şi despre refuzul de a accepta că vremea „dosarului cu şină” şi a sinecurilor de partid a apus. Mai mulţi primari PSD au confirmat iniţial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan, într-un act de conştiinţă personală. Au primit apoi telefoane şi ordin de la centru să refuze şi li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iaşi nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu ameninţări venite pe linie de partid”, afirmă conducerea PNL Iaşi

