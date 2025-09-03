search
Educația devine un lux: părinții din România alocă în medie 1.377 lei pentru începutul de an școlar

Cheltuielile necesare începerii anului școlar au crescut foarte mult în acest an, față de anul trecut, părinții alocând mai mult ca oricând în educația copiilor: bugetul pentru noul an școlar a ajuns la o medie de 1.377 lei per copil.

Colaj foto cu rafturi cu rechizite
Cheltuielile necesare începerii anului școlar au crescut foarte mult. Foto Adevărul

Un nou studiu arată că relația dintre școală și familie, calitatea actului educațional și bunăstarea emoțională a copiilor sunt principalele așteptări ale părinților pentru anul școlar 2025-2026.

Așteptările părinților

Pentru șase din zece părinți, cea mai mare așteptare de la noul an școlar este o relație bună și deschisă între școală și familie, menționată de 63% dintre respondenți. În egală măsură, 63% își doresc un mediu sigur și prietenos pentru copii, iar 61% pun accent pe profesori dedicați și implicați în dezvoltarea elevilor.

Peste jumătate dintre părinți – 58% – consideră esențială o educație de calitate, cu lecții bine structurate și relevante. În plan complementar, 42% dintre părinți vor implicarea copiilor în proiecte creative și sociale iar 35% apreciază diversitatea activităților extracurriculare.

Este de remarcat faptul că 56% dintre părinți doresc metode de predare moderne și interactive, adaptate nevoilor actuale. Totuși, doar 29% dintre respondenți consideră importantă folosirea tehnologiei ca suport pentru învățare și numai 19% acordă prioritate integrării inteligenței artificiale în procesul educațional, ceea ce indică o anumită reticență sau nevoia de informare suplimentară cu privire la beneficiile acestor instrumente.

Buget și achiziții pentru școală

În ceea ce privește resursele financiare, părinții au alocat în medie 1377 RON pentru achizițiile necesare la început de an școlar, cu aproximativ 300 RON mai mult decât în 2024, când suma medie a fost de 1080 RON.

Cele mai frecvent cumpărate produse sunt rechizitele, achiziționate deja sau planificate de 93% dintre părinți, și îmbrăcămintea sau încălțămintea, vizată de 95% dintre respondenți.

Manualele școlare și articolele pentru sport sunt în mare parte planificate pentru achiziție în perioada apropiată începerii școlii, ceea ce arată că procesul de cumpărături este încă în desfășurare.

Produsele tehnologice, precum laptopurile și tabletele le au deja achiziționate 34% dintre părinți și urmează să fie achiziționate de alți 18%, în timp ce aproape jumătate, respectiv 48%, nu le consideră necesare.

Mobilierul școlar este achiziționat deja sau plănuit pentru achiziție de 45% dintre părinți. În contrast, smartwatch-urile și telefoanele mobile sunt achiziționate într-o proporție mai redusă, peste 65% dintre părinți declarând că nu le vor cumpăra pentru acest an școlar.

Citește și: Cât cheltuiesc românii pentru începutul școlii: 2.500 de lei per copil, aproape de media globală ANALIZĂ

Comportamente de cumpărare

Obiceiurile de achiziție arată că 54% dintre părinți fac cumpărăturile pentru școală cu cel mult una-două săptămâni înainte de începerea anului, iar 24% preferă să amâne achizițiile până după debutul cursurilor, adaptându-se astfel nevoilor reale care apar. Doar 7% dintre părinți aleg să facă pregătirile cu mai mult de o lună înainte.

În privința canalelor de cumpărare, produsele tehnologice – laptopuri, tablete, telefoane și smartwatch-uri – sunt achiziționate preponderent online, peste jumătate dintre părinți optând pentru această variantă.

În schimb, rechizitele, îmbrăcămintea și articolele pentru sport sunt cumpărate în cea mai mare parte din magazine fizice, cu procente cuprinse între 63% și 78%.

Bani de buzunar și activități extracurriculare

Studiul arată că 64% dintre părinți le dau copiilor bani de buzunar pentru școală. În medie, un copil primește 75 RON pe săptămână, iar modul de acordare este preponderent cash, 83% dintre părinți optând pentru această formă, în timp ce doar 17% folosesc cardul.

În ceea ce privește activitățile extracurriculare, cele mai populare sunt cele sportive, practicate de 56% dintre elevi. Aproape o treime, respectiv 29%, participă la activități educaționale precum cluburi de lectură, programare sau limbi străine, iar 23% aleg activități artistice, cum ar fi pictura, desenul sau canto. Activitățile practice și de hobby sunt menționate de 19% dintre copii, iar cele de comunitate și dezvoltare personală sunt frecventate de procente mai reduse, 17% și respectiv 16%. Totuși, 15% dintre școlari nu sunt implicați în nicio activitate extracurriculară, ceea ce poate indica fie lipsa interesului, fie bariere de acces. Bugetul mediu lunar alocat pentru activitățile extracurriculare este de 493 RON.

Rezultatele studiului confirmă că părinții români pun un accent deosebit pe calitatea relației umane în educație, pe siguranța copiilor și pe implicarea cadrelor didactice. În același timp, investițiile financiare pentru începutul de an școlar sunt mai ridicate decât în 2024, iar interesul pentru activități extracurriculare este divers și în creștere. Tehnologia și inteligența artificială rămân priorități secundare, ceea ce arată că, deși părinții apreciază modernizarea educației, integrarea acestor instrumente necesită o comunicare mai bună și o abordare etapizată”, afirmă Alina Zelezneac, Chief Research and Operations Officer, iSense Solutions.

Datele prezentate fac parte din studiul iSense Solutions Omnibus, cercetare reprezentativă pentru populația utilizatoare de Internet din mediul urban. Studiul iSense Solution a fost efectuat pe un eșantion de 540 de respondenți, marja maximă de eroare +/- 4.1%, la un nivel de încredere de 95%, în perioada 18-22 august 2025.

