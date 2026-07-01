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Ilie Bolojan rămâne premier minim până în septembrie

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Dacă nu apare un eveniment politic major, Ilie Bolojan rămâne premier cel puțin până în septembrie. Iar această perioadă ar putea valora mai mult decât un mandat scurt obținut în condiții de criză.

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

Paradoxal, cel care i-a făcut cel mai mare serviciu lui Bolojan este chiar PSD. În încercarea de a-l bloca, PSDiștii au reușit performanța rară de a-l și victimiză, și legitima în același timp. Mai mult, i-au oferit răgazul perfect pentru a-și consolida autoritatea în PNL și pentru a-și curăța partidul de vechile „prietenii de șpriț” cu PSD.

Este unul dintre cele mai spectaculoase autogoluri politice din ultimii ani. Uneori ai impresia că strategia PSD este gândită de niște diletanți CAP-iști, atât de rudimentar este construită. Sau, cine știe, poate că o fac intenționat. Altfel este greu de explicat cum un partid cu atâta experiență poate greși atât de elementar într-un moment decisiv.

Și mai interesant este ce urmează. Dacă Bolojan va reuși să treacă de perioada de început și va veni, în următoarele luni, cu măsuri de stimulare a economiei și cu primele semnale de stabilizare, atunci regretele vor începe să macine conducerea PSD. Pentru că partidul nu va mai privi doar cum adversarul crește, ci și cum își reconstruiește imaginea pe seama propriilor greșeli.

În PSD, deocamdată, doar Sorin Grindeanu a rămas cu șoferul și secretarele de la Camera Deputaților. În rest, sărăcie mare pentru cel mai birocratic partid al României. Fără miniștri, secretari de stat, prefecți, subprefecți, marile combinații administrative care au reprezentat, ani la rând, oxigenul aparatului de partid. Pentru o formațiune obișnuită să funcționeze conectată la putere, șocul este considerabil!

Al doilea mare câștigător al acestor săptămâni este, fără îndoială, George Simion. A reușit să-și țină partidul unit, și-a hrănit propria clientelă politică prin dărâmarea Guvernului Bolojan, dar, în același timp, nu a achiesat la firimiturile oferite de PSD și de vechea gardă politică. Faptul că niciun parlamentar AUR nu i-a ieșit din cuvânt, deși există o mică opoziție internă, spune multe despre modul în care își gestionează partidul și despre autoritatea pe care și-a construit-o.

Mai mult trebuie să remarc faptul că George Simion are strategi buni pentru că înțelege că stilul de comunicare 24 din 24 - dacă ai notorietate uriașă și nu ai o demnitate publică executivă - mai mult încurcă. Și așa au apărut și Peiu, Dungaciu și alți lider care-l compensează și completează în comunicare.

Din punct de vedere politic, este la fel de câștigător ca Bolojan în această etapă.

Nu foarte departe de cei doi se află și USR, prin cei doi miniștri care au înțeles că politica modernă se face și prin comunicare smart. Diana Buzoianu și Radu Miruță sunt, probabil, cele mai eficiente mașini de comunicare din actualul Executiv. Sunt prezenți, activi și ocupă agenda publică aproape zilnic. Dacă vor rămâne suficient timp în Guvern și vor avea și rezultate administrative, este foarte probabil să capitalizeze electoral consistent pentru USR.

La capitolul perdanți, clasamentul este mai simplu. Sorin Grindeanu, în calitate de lider al PSD, iese slăbit din această rundă, la fel ca întregul PSD și grupul vechilor strategi politici, „Veștea & friends”, care au mizat pe calcule de culise și au obținut exact efectul invers celui urmărit.

Despre Nicușor Dan, însă, nu m-aș grăbi cu verdictele. Politica se face pe termen lung, iar bilanțuri lese trag la finalul mandatului, nu în mijlocul unei crize.

Mai multe de la Gabriel Horia Nasra

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