Incendiu la Ministerul Finanțelor. A ars o parte din acoperişul clădirii

Pompierii au intervenit joi, 8 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Apolodor din Capitală, la sediul Ministerului Finanțelor. Incendiul a fost lichidat rapid, iar nicio persoană nu a fost rănită.

„Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată o degajare de fum la acoperiş. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul ca ard deşeuri într-un canal tehnologic”, transmite ISU București-Ilfov.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere, iar traficul în zonă a fost blocat. Focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 10 metri pătraţi şi nu s-a impus evacuarea personalului din clădire.

Incendiul a fost stins.