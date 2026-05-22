Ilie Bolojan avertizează că nicio guvernare nu poate reuși fără să abordeze problemele structurale ale României

Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, a transmis vineri, 22 mai, că orice Executiv care ajunge la Palatul Victoria este condamnat să eșueze dacă ignoră dificultățile structurale ale țării.

Declarațiile au fost făcute la dezbaterea aniversară „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”.

Ilie Bolojan a subliniat că percepțiile publice formate în ultimii ani nu pot fi ignorate de clasa politică, indiferent dacă sunt sau nu împărtășite de lideri.

Liderul liberalilor a explicat că datele economice confirmă existența unor vulnerabilități majore.

„Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării, care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim sau nu de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii. Avem nişte date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a vorbit și despre responsabilitatea politică a PNL, recunoscând că deciziile luate de partid în ultimii ani au contribuit la modul în care cetățenii percep întreaga clasă politică.

Ilie Bolojan a insistat că reformele administrative și economice nu mai pot fi amânate, iar guvernarea trebuie să fie ancorată în realitățile dure ale statului român.