search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan face acuzații dure la adresa PSD și spune că senatorul Zamfir minte în cazul fraților Micula

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile lansate de PSD privind presupuse discuții sau alocări de fonduri în cazul fraților Micula, susținând că social-democrații încearcă să își acopere „fuga de răspundere” prin „pseudo-știri” și atacuri politice.

Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Mediafax/Adrian Dobre
Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Mediafax/Adrian Dobre

Bolojan a afirmat că PSD evită să își asume responsabilitatea guvernării după ce a contribuit la căderea Executivului din care a făcut parte și că, în loc să vină cu o propunere clară de premier și soluții politice, preferă să lanseze acuzații și informații false în spațiul public.

„În mod mincinos, și pentru a-și acoperi fuga de răspundere, trebuie să fim conștienți că PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și, în loc să aibă decența să-și asume guvernarea, de peste două săptămâni fuge de orice fel de răspundere. Pentru a o acoperi, se creează tot felul de pseudo-știri”, a declarat liderul liberal.

Referindu-se la subiectul legat de frații Micula, Bolojan a explicat că, în toamna anului trecut, au existat discuții tehnice în interiorul Guvernului privind poziția statului român în raport cu sentințe și litigii mai vechi care vizau compania controlată de aceștia. Potrivit lui, în cadrul unei astfel de întâlniri a fost evocată o situație petrecută în perioada guvernării conduse de Ludovic Orban.

În România anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția Guvernului României față de sentințele date pentru o firmă a fraților Micula în anii trecuți, colegii au avut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba, iar acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri. Să ai tupeul să vii să confunzi planurile și să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta arată o lipsă totală de răspundere. Aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează. Aceste blufuri legate de Oana Gheorghiu sunt în aceeași notă”, a spus Ilie Bolojan.

El l-a acuzat direct pe senatorul PSD Daniel Zamfir că a lansat informații false, susținând că ulterior acesta ar fi încercat să își nuanțeze declarațiile.

Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a acuzat zilele trecute pe Ilie Bolojan că ar fi negociat împreună cu frații Micula alocarea unor bani din fondul de rezervă al Guvernului, „pe un șervețel și cu un pix”, susținând că este vorba despre „poate cel mai grav trafic de influență de la Revoluție”.

„În 2019, dinozaurul Ludovic Orban, când era prim-ministru, printre primele documente pe care le-a semnat a fost prioritizarea suspectă a unor plăți uriașe, și aici vorbim de peste 230 - 250 de milioane de euro, către miliardarii controversați de la Oradea, celebrii frați Micula, deși existau atunci mecanisme suficiente pe care să le folosească statul român ca aceste plăți măcar să fie suspendate”, a declarat senatorul social-democrat.

Potrivit acestuia, după achitarea ultimei tranșe, oamenii de afaceri ar fi contestat modul de calcul al dobânzilor aferente despăgubirilor și ar fi început o nouă serie de procese împotriva statului român.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
digi24.ro
image
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
stirileprotv.ro
image
EXPLOZIV! Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Cum a vrut să scape de amenda primită de la poliție liderul sindicatului angajaților de la Guvern. A solicitat sesizarea CCR
fanatik.ro
image
Doi analiști politici explică ce opțiuni mai are Nicușor Dan după consultările fără rezultat de la Cotroceni și blocajul politic tot mai adânc
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
digisport.ro
image
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc, îi mănânc cu mare plăcere!” Câte kilograme vrea să slăbească?
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Cine e Max Korzh, rapperul anti-sistem care a vândut Arena Naţională în 3 zile fără niciun afiş în oraş
observatornews.ro
image
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
cancan.ro
image
Bilete de tratament la pensie, reduse cu 1.400 lei. De ce scade numărul de stațiuni unde pot merge pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Orașul românesc unde cândva ploua cu acid sulfuric. Era considerat a fi cel mai poluat din Europa anilor ’80 şi făcea parte din ţinutul aurului
playtech.ro
image
De ce nu se poate juca Supercupa României, U Craiova – U Cluj, pe 11 iulie, data fixată de FRF! Detaliul de care nu a ţinut cont Comitetul Executiv
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
digisport.ro
image
22 mai 1960 - cel mai mare cutremur din istorie cu magnitudinea de 9,5 urmat de un tsunami care a traversat Pacificul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Pensii iunie. Banii pe luna următoare întârzie pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”
click.ro
image
Mesajul scris cu cretă schimbă totul despre tragedia din Maldive. Ce au descoperit scafandrii după zile întregi de căutări
click.ro
image
Demi Moore, schimbare de look radicală. Actrița de 63 de ani a renunțat la părul lung
click.ro
Vanessa Redgrave în rolul Annei Boleyn și Robert Shaw în rolul Regelui Henric al VIII lea, în filmul din 1966 Un bărbat pentru toate anotimpurile, profimedia 0797331669 jpg
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa
okmagazine.ro
Kylie Minogue sursa foto Profimedia jpg
Și-a amânat chimioterapia pentru a deveni mamă! Lupta lui Kylie Minogue cu cancerul și infertilitatea
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”

OK! Magazine

image
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese