Bolojan face acuzații dure la adresa PSD și spune că senatorul Zamfir minte în cazul fraților Micula

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile lansate de PSD privind presupuse discuții sau alocări de fonduri în cazul fraților Micula, susținând că social-democrații încearcă să își acopere „fuga de răspundere” prin „pseudo-știri” și atacuri politice.

Bolojan a afirmat că PSD evită să își asume responsabilitatea guvernării după ce a contribuit la căderea Executivului din care a făcut parte și că, în loc să vină cu o propunere clară de premier și soluții politice, preferă să lanseze acuzații și informații false în spațiul public.

„În mod mincinos, și pentru a-și acoperi fuga de răspundere, trebuie să fim conștienți că PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și, în loc să aibă decența să-și asume guvernarea, de peste două săptămâni fuge de orice fel de răspundere. Pentru a o acoperi, se creează tot felul de pseudo-știri”, a declarat liderul liberal.

Referindu-se la subiectul legat de frații Micula, Bolojan a explicat că, în toamna anului trecut, au existat discuții tehnice în interiorul Guvernului privind poziția statului român în raport cu sentințe și litigii mai vechi care vizau compania controlată de aceștia. Potrivit lui, în cadrul unei astfel de întâlniri a fost evocată o situație petrecută în perioada guvernării conduse de Ludovic Orban.

„În România anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția Guvernului României față de sentințele date pentru o firmă a fraților Micula în anii trecuți, colegii au avut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba, iar acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri. Să ai tupeul să vii să confunzi planurile și să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta arată o lipsă totală de răspundere. Aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează. Aceste blufuri legate de Oana Gheorghiu sunt în aceeași notă”, a spus Ilie Bolojan.

El l-a acuzat direct pe senatorul PSD Daniel Zamfir că a lansat informații false, susținând că ulterior acesta ar fi încercat să își nuanțeze declarațiile.

Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a acuzat zilele trecute pe Ilie Bolojan că ar fi negociat împreună cu frații Micula alocarea unor bani din fondul de rezervă al Guvernului, „pe un șervețel și cu un pix”, susținând că este vorba despre „poate cel mai grav trafic de influență de la Revoluție”.

„În 2019, dinozaurul Ludovic Orban, când era prim-ministru, printre primele documente pe care le-a semnat a fost prioritizarea suspectă a unor plăți uriașe, și aici vorbim de peste 230 - 250 de milioane de euro, către miliardarii controversați de la Oradea, celebrii frați Micula, deși existau atunci mecanisme suficiente pe care să le folosească statul român ca aceste plăți măcar să fie suspendate”, a declarat senatorul social-democrat.

Potrivit acestuia, după achitarea ultimei tranșe, oamenii de afaceri ar fi contestat modul de calcul al dobânzilor aferente despăgubirilor și ar fi început o nouă serie de procese împotriva statului român.