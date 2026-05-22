Ilie Bolojan: România va avea acces la 16,6 miliarde de euro prin SAFE. O parte importantă este direcționată către Republica Moldova

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat, vineri, principalele avantaje pentru România după semnarea acordului SAFE cu Comisia Europeană, prin care țara noastră va avea acces la un împrumut de 16,68 miliarde de euro destinat investițiilor în apărare, infrastructură strategică și dezvoltarea capacităților de producție.

Primul beneficiu este modernizarea Armatei Române cu echipamente de ultimă generație, în conformitate cu standardele NATO.

„România va fi o țară mai sigură. Cu dotări similare celorlalte armate din NATO, crește interoperabilitatea în cadrul alianței, pentru un Flanc Estic mai consolidat”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar a subliniat și avantajele financiare ale împrumutului european, precizând că dobânzile sunt la jumătate față de cele de pe piață, perioada de grație este de 10 ani, iar rambursarea se va face în 40 de ani.

Un alt punct important vizează infrastructura rutieră din Moldova. Potrivit lui Bolojan, peste 4 miliarde de euro vor fi direcționate către autostrăzile Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni.

„Peste 4 miliarde de euro sunt direcționate către tronsoanele de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni. Fără acest credit, nu am fi avut finanțare pentru autostrăzile Moldovei. Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar finalizarea lucrărilor la cele două tronsoane va susține dezvoltarea jumătății de nord a României și relațiile economice cu Republica Moldova și Ucraina”, a afirmat acesta, adăugând că noile conexiuni vor sprijini dezvoltarea economică a regiunii.

De asemenea, premierul a evidențiat transferul de tehnologie și integrarea României în industria europeană de apărare. Potrivit acestuia, o condiție a contractelor este ca mai mult de jumătate dintre componente să fie produse în România.

„Asta înseamnă transfer de tehnologie, investiții și capacitatea de a asigura mentenanța tehnicii militare în țară”, a explicat Bolojan.

Șeful Guvernului a mai spus că programul SAFE va contribui și la relansarea industriei românești de Apărare, prin parteneriate între firme de stat, companii private românești și mari producători europeni.

„Miza acestui program nu este doar securitatea României, ci și capacitatea noastră de a produce mai mult aici, acasă, în parteneriat cu industria europeană”, a transmis premierul interimar.

Ministerul Finanțelor a anunțat că acordul SAFE a fost semnat oficial de Comisia Europeană, iar România va putea solicita prima tranșă de finanțare în octombrie 2026.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, SAFE reprezintă „cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană”.

Programul SAFE este un instrument european temporar creat pentru sprijinirea investițiilor urgente în securitate și Apărare.