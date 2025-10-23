România, penultima în UE la populația activă angajată în economie. Bolojan: „Să limităm, de exemplu, pensionările anticipate”

Premierul Ilie Bolojan avertizează că România se confruntă cu o gravă problemă economică generată de lipsa forței de muncă active, arătând că țara noastră este, după Italia, cea mai slab reprezentată în Uniunea Europeană la categoria de vârstă 55-64 de ani.

Premierul a subliniat că situația actuală pune presiune uriașă pe bugetul de stat și pe sistemul public de pensii.

„Noi nu putem colecta mai mulţi bani decât produc oamenii care lucrează în România. Dar noi suntem în Europa penultima ţară, Italia este pe ultimul loc, ca număr de populaţie activă angajată în economie. Între 55 şi 64 de ani, puţin peste jumătate din populaţia României mai lucrează. Ceilalţi, sub diferite forme – pensionare anticipată, unii sunt plecaţi în străinătate, tot felul de mecanisme de tip social - nu lucrează. Or, orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, 23 octombrie, la Antena 3 CNN.

Premierul a spus că una dintre soluțiile necesare pentru redresarea economică este reforma sistemului de pensionare, în special prin limitarea pensionărilor anticipate, care afectează masiv piața muncii.

„Să limităm, de exemplu, pensionările anticipate”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat și că dezbaterea privind pensiile de serviciu ale magistraților este esențială, deoarece orice decizie în acest domeniu va influența reformele și în celelalte sisteme speciale.

Bolojan a făcut referire și la situația din Ministerul Afacerilor Interne, unde există aproximativ 100.000 de angajați, și unde pensionările la vârste foarte mici sunt frecvente:

„În Ministerul de Interne avem peste 100.000 de oameni și aici pensionările sunt în jur de 50 de ani, dar avem oameni care stau în pază, în permanență. Una e să fii în brigada care restabilește ordinea și riști să ți se spargă capul, acolo trebuie să beneficiezi de o pensionare accelerată și alta e să stai în pază de dimineața până seara. Poți să stai până la 65 de ani. Ce Guvern care nu poate corecta în această zonă poate reglementa în sistemele mai mari? E o problemă care interesează societatea, eu negociez orice, dar nu pot să trădez această societate, nu pot să îmi bat joc de omul ăla care merge la muncă de dimineața până seara. Nu mai e suportabil nici social, nici economic.”